В Новосибирске назвали срок восстановления асфальта на Октябрьском мосту

Posted 29 октября, 07:35
Published 29 октября, 07:35
Modified 29 октября, 07:37
Updated 29 октября, 07:37
Во вторник, 29 октября, в ходе аппаратного совещания в муниципалитете, глава Дептранса Иосиф Кодалаев заявил, что работы по реконструкции дорожного покрытия на Октябрьском мосту близки к завершению.
«Со вчерашнего дня приступили к сопряжению нового покрытия, отфрезеровали. Из-за погодных условий не получилось завершить эти работы, но они будут продолжены. До конца недели планируем, что покрытие на Октябрьском мосту будет восстановлено», — сообщил Кодалаев.
Ремонт одной из основных городских переправ начался в мае 2022 года и должен быть завершен в декабре 2024. Реконструкция сопровождалась скандалами со срывом сроков работ, в августе был расторгнут контракт с основным подрядчиком, а прокуратура объявила мэру Максиму Кудрявцеву предостережение за низкие темпы ремонта.