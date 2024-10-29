В Новосибирске назвали срок восстановления асфальта на Октябрьском мосту

Ремонт одной из основных городских переправ начался в мае 2022 года и должен быть завершен в декабре 2024. Реконструкция сопровождалась скандалами со срывом сроков работ, в августе был расторгнут контракт с основным подрядчиком, а прокуратура объявила мэру Максиму Кудрявцеву предостережение за низкие темпы ремонта.