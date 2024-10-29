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Posted 29 октября, 07:35

Published 29 октября, 07:35

Modified 29 октября, 07:37

Updated 29 октября, 07:37

Ремонт моста стоит более 2 млрд рублей

В Новосибирске назвали срок восстановления асфальта на Октябрьском мосту

29 октября 2024, 07:35
Фото: 2GIS
Ремонт моста стоит более 2 млрд рублей
Накануне рабочие приступили к так называемому сопряжению полос, сообщили в городском департаменте транспорта.

Во вторник, 29 октября, в ходе аппаратного совещания в муниципалитете, глава Дептранса Иосиф Кодалаев заявил, что работы по реконструкции дорожного покрытия на Октябрьском мосту близки к завершению.

«Со вчерашнего дня приступили к сопряжению нового покрытия, отфрезеровали. Из-за погодных условий не получилось завершить эти работы, но они будут продолжены. До конца недели планируем, что покрытие на Октябрьском мосту будет восстановлено», — сообщил Кодалаев.

Ремонт одной из основных городских переправ начался в мае 2022 года и должен быть завершен в декабре 2024. Реконструкция сопровождалась скандалами со срывом сроков работ, в августе был расторгнут контракт с основным подрядчиком, а прокуратура объявила мэру Максиму Кудрявцеву предостережение за низкие темпы ремонта.

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