В Новосибирске пожарные спасли из горящего дома шесть человек

Posted 29 октября, 11:55
Published 29 октября, 11:55
Modified 29 октября, 11:57
Updated 29 октября, 11:57
Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме в одной из квартир дома на улице Есенина. Возгорание произошло на втором этаже. Там горели вещи. Внутри помещения никого не было.
Огнеборцы ликвидировали огонь. Во время тушения они спасли шесть человек из соседних квартир, включая детей, беременную женщину и пенсионерку. Также подъезд покинули самостоятельно 12 жильцов.
Скорая помощь осматривает мужчину с ожогами. Теперь причины случившегося придется установить дознавателям. Днем ранее был эвакуирован ТРЦ «Ройял Парк» и всех посетителей вывели на улицу.