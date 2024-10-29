В Новосибирске прокурор запросил для лжегазовщиков 10 лет

Posted 29 октября, 10:31
Published 29 октября, 10:31
Modified 29 октября, 10:33
Updated 29 октября, 10:33
В Новосибирске продолжается процесс над лже-работниками газовой компании Евгением Кавуном и Ириной Урбах. Их обвиняют по двум статьям Уголовного Кодекса России.
Как стало известно следователям, 6 февраля 2023 года женщина представилась контролером газовой компании и предложила хозяйке одной из квартир дома No39 на улице Линейной в Новосибирске поменять шланг, ведущий к газовой плите. При этом, не являясь сотрудницей организации, она предъявила фальшивое удостоверение.
Работы выполнил слесарь Евгений Кавун. Однако он не проверил герметичность соединений.
Спустя несколько дней, 9 февраля, около 7:30 на кухне произошла утечка газа, который после воспламенения взорвался. Это послужило причиной разрушения несущих конструкций здания и пожара.
От разрушения перекрытий и пожара погибли 15 человек, а 11 были ранены. Кроме того был нанесен вред имуществу жителей нескольких домов на общую сумму около 400 миллионов рублей.
Представитель гособвинения запросил в качестве наказания обоим обвиняемым лишение свободы на срок 10 лет 4 месяца в колонии общего режима.