atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 10:31

Published 29 октября, 10:31

Modified 29 октября, 10:33

Updated 29 октября, 10:33

В Новосибирске прокурор запросил для лжегазовщиков 10 лет

В Новосибирске прокурор запросил для лжегазовщиков 10 лет

29 октября 2024, 10:31
Фото: пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области. В Новосибирске прокурор запросил для лжегазовщиков 10 лет
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
В Новосибирске продолжаются судебные процессы по делу о взрыве газа, для вероятных виновников запросили срок, сообщает прокуратура региона.

В Новосибирске продолжается процесс над лже-работниками газовой компании Евгением Кавуном и Ириной Урбах. Их обвиняют по двум статьям Уголовного Кодекса России.

Как стало известно следователям, 6 февраля 2023 года женщина представилась контролером газовой компании и предложила хозяйке одной из квартир дома No39 на улице Линейной в Новосибирске поменять шланг, ведущий к газовой плите. При этом, не являясь сотрудницей организации, она предъявила фальшивое удостоверение.

Работы выполнил слесарь Евгений Кавун. Однако он не проверил герметичность соединений.

Спустя несколько дней, 9 февраля, около 7:30 на кухне произошла утечка газа, который после воспламенения взорвался. Это послужило причиной разрушения несущих конструкций здания и пожара.

От разрушения перекрытий и пожара погибли 15 человек, а 11 были ранены. Кроме того был нанесен вред имуществу жителей нескольких домов на общую сумму около 400 миллионов рублей.

Представитель гособвинения запросил в качестве наказания обоим обвиняемым лишение свободы на срок 10 лет 4 месяца в колонии общего режима.

Лже-газовщиков с Линейной начали судить в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нашей вины нет»: лжегазовщики оправдываются в суде по делу о взрыве дома на ЛинейнойНовые факты появились в деле о взрыве дома на улице Линейной в НовосибирскеПланы на участок, где стоял дом на Линейной, озвучили в мэрии Новосибирска
#Анатолий Якимов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Обвинение#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв газа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика