В Новосибирске прокурор запросил для лжегазовщиков 10 лет

Как стало известно следователям, 6 февраля 2023 года женщина представилась контролером газовой компании и предложила хозяйке одной из квартир дома No39 на улице Линейной в Новосибирске поменять шланг, ведущий к газовой плите. При этом, не являясь сотрудницей организации, она предъявила фальшивое удостоверение.