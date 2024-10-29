В Новосибирске в День народного единства пройдет масштабный флешмоб

Основной площадкой для торжеств станет Государственный концертный зал имени А. М. Каца, который начнет свою работу 4 ноября с 10:00. Посетителей ждет интерактивная площадка «Сила традиций — сила России», где можно будет погрузиться в русские традиции. Мастера проведут мастер-классы по народным играм, а творческие коллективы подготовят фольклорно-игровую программу.