В Новосибирске в День народного единства пройдет масштабный флешмоб

Posted 29 октября, 09:56
Published 29 октября, 09:56
Modified 29 октября, 09:58
Updated 29 октября, 09:58
В столице региона и во всех районах пройдут более 200 разноплановых мероприятий, включая концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические события. Подробности о праздновании представила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина на пресс-конференции.
«В этом году мы подготовили обширную культурную программу как для жителей столицы региона, так и для районов. Для нас крайне важно, чтобы к празднованию смогла присоединиться вся Новосибирская область — артисты представили свое творчество, а посетители провели праздничный день вместе с семьей и близкими на культурных мероприятиях. Мы проведем флэшмоб, благодаря которому огромное число творческих коллективов Новосибирской области сможет стать частью народного концерта — заглавного мероприятия программы», — отметила Юлия Шуклина.
Кульминацией праздника станет флэшмоб, который объединит огромное количество творческих коллективов Новосибирской области. Это станет частью народного концерта, который займет центральное место в праздничной программе.
Основной площадкой для торжеств станет Государственный концертный зал имени А. М. Каца, который начнет свою работу 4 ноября с 10:00. Посетителей ждет интерактивная площадка «Сила традиций — сила России», где можно будет погрузиться в русские традиции. Мастера проведут мастер-классы по народным играм, а творческие коллективы подготовят фольклорно-игровую программу.
Кроме того, развернется выставка-ярмарка народных ремесел «Лавка мастеров», где каждый сможет познакомиться с работами местных мастеров. В рамках проекта «Сибирь — территория мужества» посетителям предложат площадки военно-патриотических клубов и объединений области.
В 12:00 на главной сцене состоится торжественное открытие народно-патриотического концерта «Единая страна», в котором примут участие ведущие коллективы Новосибирской области. После этого запланировано праздничное дефиле от участников областного фестиваля-конкурса национальных костюмов народов России «Народное достояние». Финалом всей программы станет настоящая русская вечерка с песнями, играми и народными танцами.
Все мероприятия в ГКЗ имени А. М. Каца будут бесплатными для посетителей. Получить бесплатный пригласительный билет можно в кассе ГКЗ с 30 октября по 3 ноября.