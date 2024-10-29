В Новосибирске вскрыта бандитская ячейка пособников мигрантов-нелегалов

Posted 29 октября, 05:02
Published 29 октября, 05:02
Modified 29 октября, 05:04
Updated 29 октября, 05:04
Полиция задержала шесть жителей Новосибирска в возрасте от 20 до 54 лет. Все они являются подозреваемыми в организации незаконной миграции.
Криминальная группировка за деньги помогала иностранцам оформлять различные документы. Например, они прописывали их в хостеле, но фактически жилье там не предоставляли, также оформляли трудовые договоры и содействовали в получении сертификатов о владении русским языком, истории и закона России. Благодаря этим документам мигрантам давали вид на жительство в регионе.
Предполагается, что главарем был 29-летний мужчина. Он руководил нелегальным бизнесом. За услуги брали от 6 до 30 тысяч рублей. В настоящий момент двое подозреваемых арестованы. Возбуждено дело. Также в Новосибирске навели порядок на нелегальном базаре.