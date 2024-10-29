В Новосибирске вскрыта бандитская ячейка пособников мигрантов-нелегалов

Криминальная группировка за деньги помогала иностранцам оформлять различные документы. Например, они прописывали их в хостеле, но фактически жилье там не предоставляли, также оформляли трудовые договоры и содействовали в получении сертификатов о владении русским языком, истории и закона России. Благодаря этим документам мигрантам давали вид на жительство в регионе.