Взлет самолета до Новосибирска экстренно прервали — что произошло

Авиакомпания, хотя пока и не дала официальных комментариев по поводу инцидента, придерживается протоколов безопасности, при которых любое отклонение, связанное с индикацией технической неисправности, рассматривается как возможная угроза. После завершения технического осмотра и устранения неполадок S7 планирует выполнить рейс с учетом задержки.