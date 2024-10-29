Взлет самолета до Новосибирска экстренно прервали — что произошло

Posted 29 октября, 10:06
Published 29 октября, 10:06
Modified 29 октября, 10:08
Updated 29 октября, 10:08
Когда лайнер уже шёл на взлёт, капитан корабля сообщил диспетчеру о тревожной индикации. Согласно установленным правилам безопасности, командир экипажа принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку, чтобы не подвергать риску пассажиров и сотрудников авиакомпании, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж действовал строго по инструкциям безопасности, и пассажиры смогли покинуть самолет без происшествий. На борту началась проверка техническими специалистами, чтобы выяснить причины неисправности.
Авиакомпания, хотя пока и не дала официальных комментариев по поводу инцидента, придерживается протоколов безопасности, при которых любое отклонение, связанное с индикацией технической неисправности, рассматривается как возможная угроза. После завершения технического осмотра и устранения неполадок S7 планирует выполнить рейс с учетом задержки.
Отметим, что это не первый раз, когда пассажиры этой компании попадают в инциденты. Были и случаи задержек, и экстренных посадок.