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Posted 29 октября, 10:06

Published 29 октября, 10:06

Modified 29 октября, 10:08

Updated 29 октября, 10:08

Инцидент на борту S7

Взлет самолета до Новосибирска экстренно прервали — что произошло

29 октября 2024, 10:06
Фото: 1MI. Инцидент на борту S7

Взлет рейса S7 до Новосибирска экстренно прервали из-за открывшейся двери

Инцидент с рейсом авиакомпании S7, выполнявшимся на самолете Embraer 170 произошел в аэропорту Горно-Алтайска. Взлет отменили из-за сигнала об открытии багажной двери.

Когда лайнер уже шёл на взлёт, капитан корабля сообщил диспетчеру о тревожной индикации. Согласно установленным правилам безопасности, командир экипажа принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку, чтобы не подвергать риску пассажиров и сотрудников авиакомпании, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж действовал строго по инструкциям безопасности, и пассажиры смогли покинуть самолет без происшествий. На борту началась проверка техническими специалистами, чтобы выяснить причины неисправности.

Авиакомпания, хотя пока и не дала официальных комментариев по поводу инцидента, придерживается протоколов безопасности, при которых любое отклонение, связанное с индикацией технической неисправности, рассматривается как возможная угроза. После завершения технического осмотра и устранения неполадок S7 планирует выполнить рейс с учетом задержки.

Отметим, что это не первый раз, когда пассажиры этой компании попадают в инциденты. Были и случаи задержек, и экстренных посадок.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#S7#Безопасность#Задержка#Авиакомпания#Пассажиры#Авиаинцидент
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