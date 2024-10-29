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Posted 29 октября, 04:04

Published 29 октября, 04:04

Modified 29 октября, 04:06

Updated 29 октября, 04:06

Мероприятия в Новосибирске

«За мероприятия люди голосуют рублем» — почему в Новосибирске нет дешевых билетов

29 октября 2024, 04:04
Фото: atas.info
Мероприятия в Новосибирске

Жителям Новосибирска объяснили принцип формирования цен на билеты на концерты

В мае 2024 года министерство культуры Новосибирской области возглавила Юлия Шуклина, которая рассказала об основных векторах развития отрасли в регионе.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина дала большое интервью изданию «ЧС-Инфо». В частности она отметила, что выбирая мероприятия, люди чаще всего голосуют рублем.

По ее словам ежедневно на территории области проходит множество различных мероприятий. Поэтому у жителей есть возможность выбора, что посмотреть и куда сходить. Чаще всего люди выбирают вариант, когда есть возможность получить дополнительную информацию, а не просто концерт или спектакль. В ведомстве есть возможность сделать это: театрализованные постановки или музыкальные вечера сопровождаются выставками, дополнительными образовательными проектами.

Юлия Шуклина рассказала, что при выборе мероприятия зрители голосуют не только вниманием, но и финансово. «Стоимость билета не может быть 50 рублей». Не важно какое учреждение — государственное или автономное проводит мероприятие, нужно оплачивать коммунальные расходы, платить зарплату, приобретать реквизит и костюмы. Это простая экономика.

По ее словам учреждения культуры сейчас вынуждены быть финансово состоятельными. Отсюда и конкуренция за зрителя. Как правило, побеждают те, кто может предложить больше. И в этом направление культура будет развиваться.

Названо имя нового министера культуры Новосибирской области
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#Анатолий Якимов#Экономика#Культура#Общество#Мероприятие#Концерт#Министерство культуры
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