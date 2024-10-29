«За мероприятия люди голосуют рублем» — почему в Новосибирске нет дешевых билетов

По ее словам ежедневно на территории области проходит множество различных мероприятий. Поэтому у жителей есть возможность выбора, что посмотреть и куда сходить. Чаще всего люди выбирают вариант, когда есть возможность получить дополнительную информацию, а не просто концерт или спектакль. В ведомстве есть возможность сделать это: театрализованные постановки или музыкальные вечера сопровождаются выставками, дополнительными образовательными проектами.