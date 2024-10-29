atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 04:35

Published 29 октября, 04:35

Modified 29 октября, 04:37

Updated 29 октября, 04:37

Женщина получила травмы

Женщину-пешехода сбил автомобилист посреди дороги в Новосибирске

29 октября 2024, 04:35
Фото: 1MI
Женщина получила травмы
В Новосибирске случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход, детали назвали очевидцы в соцсетях.

Все произошло 29 октября в Октябрьском районе. На улице Выборная рано утром автомобиль сбил женщину.

По неизвестным причинам сибирячка стояла посреди дороги. Вероятно, водитель ее не заметил, а пешеход не дошла до перехода, который был в десяти метрах от нее.

На место приехала скорая помощь. Судя по кадрам, женщина лежала неподвижно. Неизвестно, какие именно она получила травмы. В ГАИ оперативно ДТП не прокомментировали.

Днем ранее троллейбус насмерть сбил мать. Чудом женщина спасла своего ребенка, толкнув его.

В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в НовосибирскеВскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика