Женщину-пешехода сбил автомобилист посреди дороги в Новосибирске

Posted 29 октября, 04:35
Published 29 октября, 04:35
Modified 29 октября, 04:37
Updated 29 октября, 04:37
Все произошло 29 октября в Октябрьском районе. На улице Выборная рано утром автомобиль сбил женщину.
По неизвестным причинам сибирячка стояла посреди дороги. Вероятно, водитель ее не заметил, а пешеход не дошла до перехода, который был в десяти метрах от нее.
На место приехала скорая помощь. Судя по кадрам, женщина лежала неподвижно. Неизвестно, какие именно она получила травмы. В ГАИ оперативно ДТП не прокомментировали.
Днем ранее троллейбус насмерть сбил мать. Чудом женщина спасла своего ребенка, толкнув его.