Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбы

Posted 29 октября, 03:47
Published 29 октября, 03:47
Modified 29 октября, 03:49
Updated 29 октября, 03:49
27-летнего мужчину обязали выплатить материальный ущерб за дорожно-транспортное происшествие. Однако деньги платить он не собирался. Официально сибиряк нигде не работал, а имущества не имел.
Ему ограничили выезд из страны. Тогда должник объявился сам. Он попросил снять обременение, а причиной назвал скорую свадьбу. Мужчина собирался ехать на торжество к своему родственнику в Таджикистан.
Чтобы вылететь из страны, ему сказали погасить долг. Житель Новосибирска это сделал. Всего он погасил 320 тысяч рублей задолженности.
Гимназию обязали выплатить существенную компенсацию за травму ребенка в школе.