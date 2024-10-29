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Posted 29 октября, 03:47

Published 29 октября, 03:47

Modified 29 октября, 03:49

Updated 29 октября, 03:49

Долг погашен

Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбы

29 октября 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney
Долг погашен
В Новосибирске мужчине пришлось погасить долг, чтобы поехать на свадьбу, передают приставы.

27-летнего мужчину обязали выплатить материальный ущерб за дорожно-транспортное происшествие. Однако деньги платить он не собирался. Официально сибиряк нигде не работал, а имущества не имел.

Ему ограничили выезд из страны. Тогда должник объявился сам. Он попросил снять обременение, а причиной назвал скорую свадьбу. Мужчина собирался ехать на торжество к своему родственнику в Таджикистан.

Чтобы вылететь из страны, ему сказали погасить долг. Житель Новосибирска это сделал. Всего он погасил 320 тысяч рублей задолженности.

Гимназию обязали выплатить существенную компенсацию за травму ребенка в школе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Долг#Приставы#Свадьба
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