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Posted 30 октября, 01:11

Published 30 октября, 01:11

Modified 30 октября, 01:26

Updated 30 октября, 01:26

Парень погиб

19-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Новосибирской области

30 октября 2024, 01:11
Фото: 1MI. Парень погиб
Серьезное ДТП, где погиб молодой водитель, произошло в Новосибирской области, о чем проинформировали в ГАИ.

Все случилось ближе к ночи 29 октября. По трассе Татарского района передвигался водитель без стажа. Он сидел за рулем Hyundai Solaris.

В один момент водитель перестроился на встречку. Там был грузовик. Произошло лобовое столкновение с фурой. От легковой машины остались лишь обломки металла — ее разорвало на части.

Водитель, которому 19 лет, получил тяжелейшие травмы. Он погиб. В деталях аварии разбирались сотрудники ГАИ и следователи. Ранее в областной столице троллейбус сбил беременную женщину, которая погибла.

Фото: ГАИ
В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#18+#Татарский район
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