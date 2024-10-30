19-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Новосибирской области

Posted 30 октября, 01:11
Published 30 октября, 01:11
Modified 30 октября, 01:26
Updated 30 октября, 01:26
Все случилось ближе к ночи 29 октября. По трассе Татарского района передвигался водитель без стажа. Он сидел за рулем Hyundai Solaris.
В один момент водитель перестроился на встречку. Там был грузовик. Произошло лобовое столкновение с фурой. От легковой машины остались лишь обломки металла — ее разорвало на части.
Водитель, которому 19 лет, получил тяжелейшие травмы. Он погиб. В деталях аварии разбирались сотрудники ГАИ и следователи. Ранее в областной столице троллейбус сбил беременную женщину, которая погибла.