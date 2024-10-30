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Posted 30 октября, 01:52

Published 30 октября, 01:52

Modified 30 октября, 01:54

Updated 30 октября, 01:54

Какие улицы лучше всего объехать стороной

Адские пробки сковали улицы Новосибирска — что случилось

30 октября 2024, 01:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какие улицы лучше всего объехать стороной

Адские пробки сковали улицы Новосибирска в среду

В Новосибирске утром 30 октября фиксируют затяжные дорожные заторы, о чем свидетельствуют данные сервисов.

Пробки есть как на левом, так и на правом берегу. Автомобилисты вынуждены ехать на работу и учебу продолжительное количество времени.

Кто-то передвинулся до середины моста за 40 минут, пишут пользователи в сервисе 2ГИС. По данным «Яндекс. Карты», дорожная ситуация оценена на 5 баллов из 10 возможных.

Труднее всего проехать по улице Большевистской: от Камышенской до Речного вокзала, по Октябрьскому мосту, улице Немировича Данченко, Хилокскому жилмассиву, Советскому шоссе. Заторы связаны, в том числе, из-за произошедших ДТП в разных участках.

Фото: 2ГИС

Тем временем некоторые водители едут прямо по тротуару, нарушая ПДД и ставя жизнь пешеходов под опасность.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП
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