Адские пробки сковали улицы Новосибирска — что случилось

Posted 30 октября, 01:52
Published 30 октября, 01:52
Modified 30 октября, 01:54
Updated 30 октября, 01:54
Пробки есть как на левом, так и на правом берегу. Автомобилисты вынуждены ехать на работу и учебу продолжительное количество времени.
Кто-то передвинулся до середины моста за 40 минут, пишут пользователи в сервисе 2ГИС. По данным «Яндекс. Карты», дорожная ситуация оценена на 5 баллов из 10 возможных.
Труднее всего проехать по улице Большевистской: от Камышенской до Речного вокзала, по Октябрьскому мосту, улице Немировича Данченко, Хилокскому жилмассиву, Советскому шоссе. Заторы связаны, в том числе, из-за произошедших ДТП в разных участках.
Тем временем некоторые водители едут прямо по тротуару, нарушая ПДД и ставя жизнь пешеходов под опасность.