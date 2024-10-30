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Posted 30 октября, 01:51

Published 30 октября, 01:51

Modified 30 октября, 01:53

Updated 30 октября, 01:53

Праздник ежегодно отмечают в конце октября

Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова предложила русифицировать Хэллоуин

30 октября 2024, 01:51
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Праздник ежегодно отмечают в конце октября
Добавить в праздник Хэллоуин русский колорит предложила бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Хэллоуин в христианском мире называют сатанистским и бесовским. В этот день люди наряжаются в костюмы скелетов, ведьм и бесов. Православным отмечать его считается грехом. В России его празднуют неофициально.

Как отметила Анна Терешкова, она не осуждает данную культуру. По ее словам, в этот праздник нужно добавить что-то русского. В российском народе тоже немало мистики. Например, Кащей и Баба Яга.

К тому же, в стране отмечают и языческие праздники: Масленицу, Иван Купала. Подход к Хэллоуину тоже можно изменить, пишет Сиб.фм. Тогда люди начнут использовать отечественные символы, вместо западных.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Анна Терешкова#Хэллоуин#Традиции
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