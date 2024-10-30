Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова предложила русифицировать Хэллоуин

Posted 30 октября, 01:51
Published 30 октября, 01:51
Modified 30 октября, 01:53
Updated 30 октября, 01:53
Хэллоуин в христианском мире называют сатанистским и бесовским. В этот день люди наряжаются в костюмы скелетов, ведьм и бесов. Православным отмечать его считается грехом. В России его празднуют неофициально.
Как отметила Анна Терешкова, она не осуждает данную культуру. По ее словам, в этот праздник нужно добавить что-то русского. В российском народе тоже немало мистики. Например, Кащей и Баба Яга.
К тому же, в стране отмечают и языческие праздники: Масленицу, Иван Купала. Подход к Хэллоуину тоже можно изменить, пишет Сиб.фм. Тогда люди начнут использовать отечественные символы, вместо западных.