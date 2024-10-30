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Posted 30 октября, 04:58

Published 30 октября, 04:58

Modified 30 октября, 05:00

Updated 30 октября, 05:00

Экс-депутат участвовал выбрах мэра Новосибирска

Бывшего депутата горсовета Новосибирска Бойко* признали террористом

30 октября 2024, 04:58
Внесенного в перечень иноагентов экс-депутата добавили в список террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.

Бывший депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко* внесен в общероссийский перечень террористов и экстремистов под номером 2829. Эта информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Какие основания легли в основу такого решения, не поясняется.

Сергей Бойко*, руководивший новосибирским штабом Алексея Навального**, был избран в состав Совета депутатов Новосибирска в 2020 году в рамках независимой «Коалиции Новосибирск 2020»*. В 2021 году покинул Россию. Был признан иноагентом весной 2023 года, летом того же года решением горсовета лишен депутатских полномочий. Основой этого решения стало непредставление им налоговой декларации за 2022 год, что считается нарушением антикоррупционного законодательства.

*) — решением Минюста РФ признан иностранным агентом
**) — внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Организация «Штабы Навального» признана экстремисткой и запрещена в России.

Список чиновников — иноагентов пополнен — кого включили в него в этот раз
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#Новосибирск#Депутат#Горсовет#Иноагенты#Террористы
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