Бывшего депутата горсовета Новосибирска Бойко* признали террористом

Сергей Бойко*, руководивший новосибирским штабом Алексея Навального**, был избран в состав Совета депутатов Новосибирска в 2020 году в рамках независимой «Коалиции Новосибирск 2020»*. В 2021 году покинул Россию. Был признан иноагентом весной 2023 года, летом того же года решением горсовета лишен депутатских полномочий. Основой этого решения стало непредставление им налоговой декларации за 2022 год, что считается нарушением антикоррупционного законодательства.