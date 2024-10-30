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Posted 30 октября, 03:05

Published 30 октября, 03:05

Modified 30 октября, 03:07

Updated 30 октября, 03:07

Все пострадали

Четыре человека разбились на «кольце Ада» в Новосибирске

30 октября 2024, 03:05
Фото: 1MI. Все пострадали
В Новосибирске произошла авария с пострадавшими, о чем сообщили в ГАИ.

Все произошло поздно ночью 30 октября в Ленинском районе. Toyota Camry ехала по улице Широкая. Ей управлял 24-летний мужчина. В один момент автомобилист врезался в световую опору. Удар был мощнейший.

Пострадал водитель, а также его пассажиры: 23-летняя и 22-летняя девушки, 44-летний мужчина. Все они получили разные травмы. Их увезли на скорой в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливали сотрудники ДПС.

Тем временем на новосибирской трассе разбился 19-летний начинающий водитель. Он влетел в фуру.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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