Четыре человека разбились на «кольце Ада» в Новосибирске

Posted 30 октября, 03:05
Published 30 октября, 03:05
Modified 30 октября, 03:07
Updated 30 октября, 03:07
Все произошло поздно ночью 30 октября в Ленинском районе. Toyota Camry ехала по улице Широкая. Ей управлял 24-летний мужчина. В один момент автомобилист врезался в световую опору. Удар был мощнейший.
Пострадал водитель, а также его пассажиры: 23-летняя и 22-летняя девушки, 44-летний мужчина. Все они получили разные травмы. Их увезли на скорой в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливали сотрудники ДПС.
Тем временем на новосибирской трассе разбился 19-летний начинающий водитель. Он влетел в фуру.