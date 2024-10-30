Держите деньги в кармане: это копеечная добавка не оставит ни единого пятна на посуде

Posted 30 октября, 16:26
Published 30 октября, 16:26
Modified 30 октября, 16:26
Updated 30 октября, 16:26
Вместо того, чтобы превращать кухню в хранилище химикатов с различными моющими свойствами, вы можете творить чудеса своими руками, используя основные ингредиенты, которые всегда есть под рукой на вашей кухне. Их многозадачность вас очень удивит, ведь они так облегчают бытовую жизнь!
Чтобы ваша посуда всегда блестела, открутите дозатор у флакона с моющим средством, вставьте туда воронку и насыпьте половину чашки пищевой соды. После закройте флакон и хорошенько взболтайте.
Совет!
Соду лучше всего засыпать в неполную емкость. Это позволит эффективнее смешать добавку с плотной по своему составу жидкостью.
Сода смешается с жидким мылом, но не раствориться полностью. Она будет действовать как абразив, который с легкостью счищает чайный и кофейный налет, а также сальное дно тарелок. Это мощное комбо также прекрасно справляется с пожелтевшими стенками кастрюль и небольшим жировым нагаром сковородок.
Еще одним местом, где будет полезна эта смесь, является плита. Мыть ее станет значительно легче, так как сода будет естественным образом счищать жировые пятна и грязь.
Если бутылка вашего средства не имеет дозатор, перед мытьем посуды переверните его верх дном на минуту, чтобы осевшая сода распределилась по всей бутылке.
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