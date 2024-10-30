Держите деньги в кармане: это копеечная добавка не оставит ни единого пятна на посуде

Моете кружки, а они все равно в чайном налете? Чистая тарелка выглядит как повидавшая жизнь кухонная утварь? Исправить ситуацию поможет самое простое средство, что есть у вас на кухне. А главное — оно не стоит тех денег, которые вы заплатите за дорогие аналоги.

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