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Posted 30 октября, 16:26

Published 30 октября, 16:26

Modified 30 октября, 16:26

Updated 30 октября, 16:26

Зачем в средство для посуды сыпать это копеечное средство

Держите деньги в кармане: это копеечная добавка не оставит ни единого пятна на посуде

30 октября 2024, 16:26
Фото: 1MI. Зачем в средство для посуды сыпать это копеечное средство
Моете кружки, а они все равно в чайном налете? Чистая тарелка выглядит как повидавшая жизнь кухонная утварь? Исправить ситуацию поможет самое простое средство, что есть у вас на кухне. А главное — оно не стоит тех денег, которые вы заплатите за дорогие аналоги.

Вместо того, чтобы превращать кухню в хранилище химикатов с различными моющими свойствами, вы можете творить чудеса своими руками, используя основные ингредиенты, которые всегда есть под рукой на вашей кухне. Их многозадачность вас очень удивит, ведь они так облегчают бытовую жизнь!

Чтобы ваша посуда всегда блестела, открутите дозатор у флакона с моющим средством, вставьте туда воронку и насыпьте половину чашки пищевой соды. После закройте флакон и хорошенько взболтайте.

Совет!

Соду лучше всего засыпать в неполную емкость. Это позволит эффективнее смешать добавку с плотной по своему составу жидкостью.

Как использовать соду для мытья посудыКак использовать соду для мытья посуды
Как использовать соду для мытья посуды. Фото: 1MI

Сода смешается с жидким мылом, но не раствориться полностью. Она будет действовать как абразив, который с легкостью счищает чайный и кофейный налет, а также сальное дно тарелок. Это мощное комбо также прекрасно справляется с пожелтевшими стенками кастрюль и небольшим жировым нагаром сковородок.

Еще одним местом, где будет полезна эта смесь, является плита. Мыть ее станет значительно легче, так как сода будет естественным образом счищать жировые пятна и грязь.

Если бутылка вашего средства не имеет дозатор, перед мытьем посуды переверните его верх дном на минуту, чтобы осевшая сода распределилась по всей бутылке.

Ранее мы рассказывали, о каких 12 удивительных и экономичных способов использования хозяйственного мыла в быту не знают хозяйки.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Уборка#Кухня#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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