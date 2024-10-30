Диетолог Журавлева назвала плюсы и минусы советских диет

«Каждый стол соответствовал тому или иному хроническому заболеванию, будь то язва или сахарный диабет. Что же касается доступности продуктов, они были просты и доступны всем даже в условиях дефицита. Ведь в них входили как правило хлеб, крупы, овощи. Большинство продуктов были натуральными. Красители, консерванты и усилители вкуса практически не использовались», — пояснила специалист.