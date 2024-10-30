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Posted 30 октября, 13:45

Published 30 октября, 13:45

Modified 30 октября, 13:47

Updated 30 октября, 13:47

Диетолог Журавлева назвала плюсы и минусы советских диет

30 октября 2024, 13:45
Советские фильмы — это не только ностальгия по прошлому, но и источник вдохновения для многих. Красивые и подтянутые люди, яркие цвета, и, конечно же, здоровый образ жизни.

Но что же на самом деле скрывается за идеализированным образом советского человека? Было ли советское питание настолько полезным и сбалансированным, как мы видим на экране?

Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей взялась развеять эти мифы.

Колоссальным плюсом, по словам диетолога, было то, что в СССР здоровое питание было частью государственной политики, чего не было ни в одной другой стране.

«Большинство продуктов были натуральными»

«Сегодня, когда нас засыпают многочисленными диетами от сыроедения до карнивора, мы невольно задумываемся, а как питались люди в СССР», — указала эксперт.

Диетолог напомнила, что советские диетологи серьезно относились к делу и придумали гениальную, по ее мнению, «систему столов».

«Эти 15 столов — лечебные диеты, созданные под руководством Мануила Певзнера, стали революцией в советской медицине. Вместо деления продуктов на „полезные“ и „вредные“, они предлагали индивидуальный подход, учитывая особенности организма. Диеты включали разрешенные и запрещенные продукты, чтобы помочь восстановить здоровье. И, что важно, в основе лежал принцип дробного питания: 4-6 приемов пищи в день», — пояснила эксперт.

Журавлева напомнила, что во всех 15 столах была одна важная черта: там не было газированных напитков, острых блюд и алкоголя.

«Каждый стол соответствовал тому или иному хроническому заболеванию, будь то язва или сахарный диабет. Что же касается доступности продуктов, они были просты и доступны всем даже в условиях дефицита. Ведь в них входили как правило хлеб, крупы, овощи. Большинство продуктов были натуральными. Красители, консерванты и усилители вкуса практически не использовались», — пояснила специалист.

В рационе советского человека, как отметила диетолог, всегда было много сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами. Наличие дачи у большинства советских граждан значительно в этом помогало.

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