Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске

Posted 30 октября, 10:50
Published 30 октября, 10:50
Modified 30 октября, 10:52
Updated 30 октября, 10:52
Чрезвычайное происшествие произошло около 6:30 утра: на насосной станции в зоне ТЭЦ-4 остановились насосы, в результате чего случился гидроудар. По словам главы департамента ЖКХ Дмитрия Зайкова, причиной сбоя стала протечка, вызвавшая затопление насосной станции, вследствие чего произошло замыкание электропроводки, и насосы прекратили работу.
«Увеличенное давление улетело в систему теплоснабжения, вплоть до того, что лопнули батареи в домах», — пояснил Зайков.
Пострадавшими оказались жители как минимум 470 домов на улицах Аэропорт, Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева и других. Отключение коснулось порядка 10 школ, шести больниц и семи поликлиник.
В зоне аварии задействованы бригады МКУ ЕДДС, сотрудники управляющих компаний «Дост-Н» и «Спас-Дом», а также специалисты МАСС и администрации районов. В ближайшие часы часть домов была переведена на другие источники теплоснабжения, а в остальных подачу отопления и горячей воды пообещали восстановить к 22:30 30 октября.
Сразу после аварии в нескольких домах Новосибирска батареи лопнули под воздействием высокого давления, и горячая вода заполнила подъезды и квартиры. Особенно сильно пострадали дома на улицах Дуси Ковальчук, Танковой, Кисловодской, Бардина, Залесского, Кузьмы Минина. В доме на Дуси Ковальчук жильцы были вынуждены ходить за почтой с зонтами, так как с потолка лился кипяток.
Один из пострадавших домов — на улице Танковая, 33. Там вода дотекла до первого этажа, затопив несколько квартир. Жители квартиры на третьем этаже поделились видео в соцсетях. В подъездах образовались настоящие реки, неся значительный ущерб личному имуществу жильцов.
Подобная ситуация произошла во многих домах, сообщили в СГК. Но самое главное — тысячи жителей остались без тепла. По данным мэрии, температура в домах сейчас составляет 18-22 градуса.
По информации СГК, жителям этих домов обещают возместить убытки, для чего на месте уже работают комиссии, регистрирующие повреждения в помещениях. Для всех пострадавших открыт специальный телефон горячей линии: 8 (383) 289-01-45, по которому можно проконсультироваться о порядке возмещения ущерба.
На произошедшую аварию сразу отреагировали новосибирцы, в том числе те, кого не коснулся инцидент. Горожане высказывали свое возмущение в комментариях. Многие напомнили о том, что зимой 2023 года подобный инцидент произошел на левом берегу, когда сотни домов остались без тепла на месяц. Люди предполагают, что и в этот раз ситуация может затянуться, а надвигающаяся зима лишь усиливает беспокойство.
«Репетиция перед январем», — иронизирует пользователь соцсетей.»
«Ещё зима не началась, а уже тут прорвало, там лопнуло… что ж зимой-то будет? Опять в -25 сидеть с холодными батареями?»
Многие отмечают, что мощностей теплостанций не хватает из-за активной застройки микрорайонов.
«В первую очередь вставить по самое не хочу мэрии за подписание разрешений на строительство, не хватает мощностей, стройте котельные потом дома!»
Другие отмечают, что аварии на теплосетях, по иронии судьбы, происходят в самое холодное время.
«Главное — вовремя! На улице как раз снег идет».
Некоторые жители обратили внимание на то, что ежегодные отключения воды летом, которые проводят для профилактики, не помогают предотвратить аварии, как видно из последних событий. Один из комментаторов отметил, что уже не первый год вскрывается, что СГК не готова к зимнему сезону после летних гидравлических испытаний.
Вслед за известием о ЧП на место происшествия выехали представители прокуратуры Заельцовского района. Прокурор района Денис Головин также сообщил, что тепловая инспекция окажет помощь жителям пострадавших домов. Ситуацию контролируют как районные администрации, так и представители СГК.
«Установление всех обстоятельств произошедшего и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры Новосибирской области», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным СГК, из пяти насосов, установленных на ПНС-5, два являются новыми, а три эксплуатируются с 1965 года. На текущий момент неясно, какой из них вышел из строя, что вызывает дополнительные вопросы у горожан, многие из которых критикуют состояние инфраструктуры и ее готовность к холодам.
Напомним, в феврале этого года крупная коммунальная авария затронула сотни домов на левом берегу Новосибирска. В 30-градусный мороз прорвало трубу, после чего в квартирах не осталось горячей воды и тепла. Люди остались без отопления почти на месяц, некоторых размещали в пунктах временного содержания. Для нуждающихся раздавали теплую одежду и обогреватели. Вскоре после первого прорыва теплосети произошел второй. Также несколько человек травмировались на улице, ошпарив себе ноги кипятком. После этой ситуации новосибирцы опасаются, что подобное может произойти и в других районах города.
Ситуация, разразившаяся на ПНС-5 в конце октября, показала, что системы теплоснабжения Новосибирска нуждаются в модернизации и укреплении. Надежды на то, что в ближайшие годы инфраструктура станет более устойчивой, пока не оправдались.