Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске

Напомним, в феврале этого года крупная коммунальная авария затронула сотни домов на левом берегу Новосибирска. В 30-градусный мороз прорвало трубу, после чего в квартирах не осталось горячей воды и тепла. Люди остались без отопления почти на месяц, некоторых размещали в пунктах временного содержания. Для нуждающихся раздавали теплую одежду и обогреватели. Вскоре после первого прорыва теплосети произошел второй. Также несколько человек травмировались на улице, ошпарив себе ноги кипятком. После этой ситуации новосибирцы опасаются, что подобное может произойти и в других районах города.