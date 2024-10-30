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Posted 30 октября, 06:45

Published 30 октября, 06:45

Modified 30 октября, 06:47

Updated 30 октября, 06:47

Дома заливает вода

Дождь пошел в квартирах после коммунальной аварии в Новосибирске

30 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI. Дома заливает вода
На правом берегу Новосибирска случилась коммунальная авария: после этого в некоторых домах пошел дождь, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все произошло утром 30 октября в Заельцовском и Калининском районах. На ТЭЦ случился гидроудар, из-за которого в домах пропало отопление. Сейчас без тепла сидят жители сотен домов на разных улицах, включая Дуси Ковальчук и Тимирязева.

После ЧП горожане рассказали, что в доме на Дуси Ковальчук произошел потоп в доме: иронизируя, жильцы назвали его дождем. Они сняли на видео, как проходят по подъезду с зонтиком.

Видео: АСТ-54.

Однако официально неизвестно, связан ли потом с аварией. В СГК обещали, что теплоснабжение восстановят во всех домах к 22:30 часам этого дня. В комментариях горожане посочувствовали жильцам дома, а также назвали возможную причину:

«Кайф, надо мороза подождать, течь перестанет, если отопление не включать»;
«Влажная уборка. перестарался»;
«Спасибо всем сочувствующим. Ремонт уже ведётся. На видео утро. Дом 185 б. Человек, кто поднимется с зонтом, жилец дома. Поднимается на верхний этаж. Не было понятно от куда вода, из какой-то квартиры на последнем 5-м этаже, или отопление прорвало, оно расположено на крыше. Оказалось последнее».
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Дом#ЧП#Коммунальная авария
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