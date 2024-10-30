Эксперт прокомментировал освобождение от налогов старших по дому

Как пишет «Ридус», по мнению эксперта, только этой меры будет недостаточно, несмотря на то, что освобождение от НДФЛ сделает работу управдомом более выгодной, особенно для пенсионеров. Он отметил, что в основном выполнять обязанности старшего по дому соглашаются люди пожилого возраста. Если пенсионер будет получать заработную плату в качестве управдома, то он потеряет право на пенсионные доплаты. Поэтому эксперт считает, что нужно не только освободить старших дома от НДФЛ, но также сохранять за ними дополнительные пенсионные надбавки.