atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 15:31

Published 30 октября, 15:31

Modified 30 октября, 15:33

Updated 30 октября, 15:33

Эксперт прокомментировал освобождение от налогов старших по дому

30 октября 2024, 15:31
Юрист по вопросам ЖКХ Константин Крохин высказал мнение относительно предложения депутата ГД освободить старших по дому от НДФЛ.

Как пишет «Ридус», по мнению эксперта, только этой меры будет недостаточно, несмотря на то, что освобождение от НДФЛ сделает работу управдомом более выгодной, особенно для пенсионеров. Он отметил, что в основном выполнять обязанности старшего по дому соглашаются люди пожилого возраста. Если пенсионер будет получать заработную плату в качестве управдома, то он потеряет право на пенсионные доплаты. Поэтому эксперт считает, что нужно не только освободить старших дома от НДФЛ, но также сохранять за ними дополнительные пенсионные надбавки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика