Эксперт прокомментировал возможность разом забрать пенсионные накопления

Как пишет «Ридус», в текущем году жители России смогут получить свои накопления, если их размер не превысит триста пятьдесят одну тысячу рублей. В следующем году максимальная выплата увеличится на семнадцать процентов и составит четыреста двенадцать тысяч рублей. Расчёты основаны на предполагаемом сроке дожития, который в текущем году составляет двадцать два года.