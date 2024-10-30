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Posted 30 октября, 15:30

Published 30 октября, 15:30

Modified 30 октября, 15:32

Updated 30 октября, 15:32

Эксперт прокомментировал возможность разом забрать пенсионные накопления

30 октября 2024, 15:30
Экономист Никита Масленников выразил мнение, что предоставление гражданам России возможности разом снимать пенсионные накопления приведет к ускорению инфляции.

Как пишет «Ридус», в текущем году жители России смогут получить свои накопления, если их размер не превысит триста пятьдесят одну тысячу рублей. В следующем году максимальная выплата увеличится на семнадцать процентов и составит четыреста двенадцать тысяч рублей. Расчёты основаны на предполагаемом сроке дожития, который в текущем году составляет двадцать два года.

Также в расчет принимается федеральный прожиточный минимум пенсионера, составляющий тринадцать тысяч триста тысячи рублей в месяц. Десятая часть этой суммы равна тысяче триста рублей. Умножив эти данные, получается около трехсот пятидесяти одной тысячи рублей. В следующем году прожиточный минимум увеличится до пятнадцать тысяч триста тысячи рублей, что приведет к росту максимальной выплаты.Эксперт Масленников считает, что такое решение может привести к ускорению инфляции.

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