Горбольницу и часть домов переключили на ТЭЦ-5 после аварии в Новосибирске

Posted 30 октября, 09:41
Published 30 октября, 09:41
Modified 30 октября, 10:37
Updated 30 октября, 10:37
Коммунальной ЧП случилось утром 30 октября. Без тепла остались более 600 домов. В некоторых квартирах полопались трубы: был причинен ущерб, который пообещали возместить.
Без тепла весь день находилась и Горбольница. Сейчас ее подключили к соседней ТЭЦ-5. Это же сделали и с некоторыми домами, где теперь есть тепло.
В настоящий момент идет работа над устранением аварии на ТЭЦ-4, где произошел теплоудар. Отопление обещали вернуть к 22:30.