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Posted 30 октября, 09:41

Published 30 октября, 09:41

Modified 30 октября, 10:37

Updated 30 октября, 10:37

Тепло возвращается

Горбольницу и часть домов переключили на ТЭЦ-5 после аварии в Новосибирске

30 октября 2024, 09:41
Фото: Ольга Храмушкина. atas.info. Тепло возвращается
В Новосибирске жители сидят весь день без тепла после коммунальной аварии, о чем ранее информировали в СГК и мэрии.

Коммунальной ЧП случилось утром 30 октября. Без тепла остались более 600 домов. В некоторых квартирах полопались трубы: был причинен ущерб, который пообещали возместить.

Без тепла весь день находилась и Горбольница. Сейчас ее подключили к соседней ТЭЦ-5. Это же сделали и с некоторыми домами, где теперь есть тепло.

В настоящий момент идет работа над устранением аварии на ТЭЦ-4, где произошел теплоудар. Отопление обещали вернуть к 22:30.

Названа причина коммунальной аварии в Новосибирске — без тепла уже 640 домов
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Отопление#Коммунальная авария
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