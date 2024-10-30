Горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов-иноагентов

Одобренные Советом депутатом Новосибирска поправки предполагают лишение полномочий членов горсовета, признанных иноагентами в том случае, если им не удастся успешно оспорить этот статус в суде до 11 ноября. В ходе общественного обсуждения поправок от новосибирцев поступило почти 40 предложений об отклонении подобного изменений. Однако эксперты заявили, что эти предложения не могут быть учтены, поскольку противоречат федеральному законодательству.