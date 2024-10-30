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Posted 30 октября, 05:14

Published 30 октября, 05:14

Modified 30 октября, 05:37

Updated 30 октября, 05:37

Иноагентами признаны два действующих и два бывших депутата новосибирского горсовета

Горсовет Новосибирска принял решение о лишении мандатов депутатов-иноагентов

30 октября 2024, 05:14
Фото: atas.info. Иноагентами признаны два действующих и два бывших депутата новосибирского горсовета
Поправки в местное законодательство внесены в соответствие с требованиями федерального центра.

Одобренные Советом депутатом Новосибирска поправки предполагают лишение полномочий членов горсовета, признанных иноагентами в том случае, если им не удастся успешно оспорить этот статус в суде до 11 ноября. В ходе общественного обсуждения поправок от новосибирцев поступило почти 40 предложений об отклонении подобного изменений. Однако эксперты заявили, что эти предложения не могут быть учтены, поскольку противоречат федеральному законодательству.

На текущий момент в составе горсовета Новосибирска есть два действующих депутата со статусом иноагента — Светлана Каверзина* и Антон Картавин*. Иностранного финансирования они не получали, решение Минюст РФ принял на основании их выступлений в СМИ и постов в социальных сетях.

*) — внесен Минюстов РФ в реестр иноагентов

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#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Закон#Иноагенты
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