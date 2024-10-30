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Posted 30 октября, 06:46

Published 30 октября, 06:46

Modified 30 октября, 06:58

Updated 30 октября, 06:58

Награды получили медики и бойцы

Губернатор поблагодарил бойцов СВО и военных врачей за доблестное выполнение долга

30 октября 2024, 06:46
Фото: правительство НСО. Награды получили медики и бойцы
Орденами Мужества и медалями «За отвагу» наградили героев спецоперации: награды получили не только военные, но и врачи, вносящие большой вклад в сохранении здоровья бойцов российской армии.

К военнослужащим обратился губернатор Андрей Травников, поблагодарив их за службу и доблестное исполнение воинского долга. Медикам выразили благодарность за непосильную помощь в составе отряда врачей в зоне СВО и в новосибирском госпитале.

«От себя лично и от всех новосибирцев благодарю вас и ваших товарищей за службу, за доблестное выполнение воинского долга, за возможность в очередной раз гордиться российскими солдатами. Особые слова благодарности — коллективу военного госпиталя. Наши медики выполняют задачи в составе специального медицинского отряда в зоне СВО, и делают большую работу здесь, в столице Сибири. Вместе с нашей армией, объединившись вокруг наших воинов, мы обязательно добудем Победу. Победа будет за нами!», — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Командир дивизии ПВО, генерал-майор Сергей Крупин отметил:

«Сегодняшняя встреча посвящена вам, нашим героям. Благодаря вам живёт, развивается наша страна. Вы гордость Вооружённых Сил. Огромное спасибо вам за волю к Победе и за ратный труд российского солдата».

Затем бойцов приветствовала артистка РФ Юта. Она посетила госпиталь и исполнила свои патриотические песни для поддержки военного духа. По ее мнению, такая поддержка влияет на восстановление раненых.

Певица исполнила свои авторские песни. С начала СВО на ее счету свыше 100 концертов, а бойцы неофициально используют ее песни как гимн.

Фото: правительство НСО
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