Губернатор поблагодарил бойцов СВО и военных врачей за доблестное выполнение долга

Posted 30 октября, 06:46
Published 30 октября, 06:46
Modified 30 октября, 06:58
Updated 30 октября, 06:58
К военнослужащим обратился губернатор Андрей Травников, поблагодарив их за службу и доблестное исполнение воинского долга. Медикам выразили благодарность за непосильную помощь в составе отряда врачей в зоне СВО и в новосибирском госпитале.
«От себя лично и от всех новосибирцев благодарю вас и ваших товарищей за службу, за доблестное выполнение воинского долга, за возможность в очередной раз гордиться российскими солдатами. Особые слова благодарности — коллективу военного госпиталя. Наши медики выполняют задачи в составе специального медицинского отряда в зоне СВО, и делают большую работу здесь, в столице Сибири. Вместе с нашей армией, объединившись вокруг наших воинов, мы обязательно добудем Победу. Победа будет за нами!», — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.
Командир дивизии ПВО, генерал-майор Сергей Крупин отметил:
«Сегодняшняя встреча посвящена вам, нашим героям. Благодаря вам живёт, развивается наша страна. Вы гордость Вооружённых Сил. Огромное спасибо вам за волю к Победе и за ратный труд российского солдата».
Затем бойцов приветствовала артистка РФ Юта. Она посетила госпиталь и исполнила свои патриотические песни для поддержки военного духа. По ее мнению, такая поддержка влияет на восстановление раненых.
Певица исполнила свои авторские песни. С начала СВО на ее счету свыше 100 концертов, а бойцы неофициально используют ее песни как гимн.