Интернет-омбудсмен Мариничев: Большинство россиян не почувствует перехода на 5G

Эксперт пояснил, что мобильные сети нового поколения нужны не столько для того, чтобы ускорить работу чатов и пересылку изображений между пользователями — для этого достаточно и уже привычного LTE — сколько для того, чтобы обеспечить постоянную связь между многочисленными устройствами в рамках виртуальной сети, не ограниченной пространством одной квартиры и дальностью одной точки Wi-Fi. Иными словами, гаджеты человека — скажем, его смартфон и Smart TV — всегда будут подключены к единой сети независимо от местоположения, и управлять ими он сможет без необходимости настраивать связь между ними. Добиться этого можно только за счет повышенной пропускной способности сетей, пояснил специалист.