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Posted 30 октября, 13:41

Published 30 октября, 13:41

Modified 30 октября, 13:43

Updated 30 октября, 13:43

Интернет-омбудсмен Мариничев: Большинство россиян не почувствует перехода на 5G

30 октября 2024, 13:41
В «Роскосмосе» заявили о готовности освободить для мобильных операторов диапазон частот, который Международный союз электросвязи ранее определил под развитие 5G в регионе, куда входит Россия.

Речь идет о полосе почти в 300 МГц в рамках диапазона 6425–7125 МГц. Дальнейшие перспективы по использованию этих частот для сетей пятого поколения в России будут обсуждаться в Госкомиссии по радиочастотам при Минцифры, сообщает РБК.

При этом российские операторы разошлись во мнении по вопросу использования искомого диапазона частот. Одни отмечают, что освоить данную часть спектра получится лишь в долгосрочной перспективе с запуском 6G, а другие считают, что любые освободившиеся полосы придутся кстати из-за нехватки существующих ресурсов.

Так или иначе, по словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, развитие сетей пятого и шестого поколения в России неизбежно. Вопрос лишь в том — пойдет ли оно по общемировому пути, или по собственным стандартам. О том, зачем вообще нужны 5G и 6G, а также почему большинство россиян не заметят перехода на новое поколение мобильных сетей, эксперт рассказал Общественной службе новостей.

«Мы перешли в состояние „интернета вещей“, или „интернета всего“».

«5G — это, в первую очередь, связь не для людей, а для машин. Подразумевается, что мы перешли в состояние „интернета вещей“, или „интернета всего“, когда все, что производится человеком, так или иначе должно быть подключено к сети. 5G и 6G технологии как раз подразумевают толстые каналы связи, присоединение всех производимых устройств и работу виртуальных сетей поверх сетей физических, а также, соответственно, широкие полосы пропускания, необходимые для того, чтобы прокачивать огромное количество информации, и чтобы все устройства, которые, собственно, создает человек, находились в постоянном коннекте», — говорит он.

Эксперт пояснил, что мобильные сети нового поколения нужны не столько для того, чтобы ускорить работу чатов и пересылку изображений между пользователями — для этого достаточно и уже привычного LTE — сколько для того, чтобы обеспечить постоянную связь между многочисленными устройствами в рамках виртуальной сети, не ограниченной пространством одной квартиры и дальностью одной точки Wi-Fi. Иными словами, гаджеты человека — скажем, его смартфон и Smart TV — всегда будут подключены к единой сети независимо от местоположения, и управлять ими он сможет без необходимости настраивать связь между ними. Добиться этого можно только за счет повышенной пропускной способности сетей, пояснил специалист.

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