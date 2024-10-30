Кто-то травит тараканов месяцами, а эти шарики избавляют от них за раз

Это может показаться очевидным, но если вы будете поддерживать чистоту в доме, избавитесь от многих вредителей будет проще. Это связано с тем, что чем меньше у вас будет доступной еды и воды, тем меньше вероятность, что какой-либо вредитель, в том числе и таракан, захочет остаться у вас.