Кто-то травит тараканов месяцами, а эти шарики избавляют от них за раз

Posted 30 октября, 14:22
Published 30 октября, 14:22
Modified 30 октября, 14:24
Updated 30 октября, 14:24
Нет ничего хуже, чем обнаружить усатых, бегающих по кухонному столу и раковине. Они могут появиться даже в доме, в котором поддерживается идеальная чистота. А ведь если не избавиться от одного таракана, можно столкнуться с целым нашествием, которые принесут немало проблем со здоровьем.
«Обычные рыжие и черные тараканы способны переносить возбудителей следующих болезней: дизентерия, гастроэнтерит, ряд урогенитальных инфекций, сальмонеллез, менингит, микобактериоз, пневмония и многих других. На лапках тараканов, в их желудках и экскрементах могут присутствовать яйца опасных гельминтов: аскарид, остриц, лентецов, власоглава, а также цисты патогенных амеб», — рассказывает ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии.
Заражение от насекомых происходит через продукты питания, а также через поверхности, по которым бегают насекомые, и грязные руки.
Независимо от того, какие вредители завелись у вас дома, сказать можно одно — домашние насекомые всегда ищут еду и воду. Вот основные вещи, которые привлекают тараканов:
Кроме того, если у вас протекают трубы и краны, то скорее всего вы встретите таракана.
Это может показаться очевидным, но если вы будете поддерживать чистоту в доме, избавитесь от многих вредителей будет проще. Это связано с тем, что чем меньше у вас будет доступной еды и воды, тем меньше вероятность, что какой-либо вредитель, в том числе и таракан, захочет остаться у вас.
Чем больше беспорядка в доме, тем больше мест, где могут прятаться тараканы. Нужно создать для них такие условия, чтобы им было трудно прятаться, чтобы искать еду и воду.
Один из лучших способов не пустить тараканов в дом — закрыть все возможные пути проникновения. Чтобы тараканы не проникли снаружи, заделайте все отверстия герметиком. Обратите внимание на щели между стенами и другие места для входа.
Если щели большие, их можно заполнить минеральной ватой. Это особенно эффективно в местах вокруг труб, через которые тараканы приникают незамеченными. Если вы заметили, что тараканы попадают в квартиру через дымоход или вентиляционные отверстия, можно создать барьер из мелкой сетки.
Устранение протечки воды должно быть приоритетом. Тараканы отлично находят все источники воды, даже если люди этого не замечают. Например, насекомое может очень быстро найти влагу в холодильнике, раковине, кране или стиральной машине. И как только другие тараканы поймут, что источник воды постоянный, вы и не заметите, как они заполонят ваш дом.
Тараканы очень любят картонные коробки и газеты. Им нравится прятаться в них и, что ещё хуже, размножаться. Уберите на время в гараж эти предметы, пока вы боретесь с нашествием вредителей.
Один из самых экологичных и действенных способов борьбы с тараканами — жидкое мыло с водой в пулевизаторе. Когда увидите таракана слегка сбрызните его и подождите около минуты, пока он не умрёт.
Несмотря на то, что таракан может убежать, он погибнет, потому что мыльная смесь образует плёнку на его дыхательных порах, в результате чего таракан задохнётся. Не забудьте поймать его и выбросить, как только он потеряет способность двигаться.
Если вы понимаете, что популяция рыжих растет, самое время купить профессиональные средства. Многие используют клеевые ловушки и отраву. Тем временем, эти средства не всегда могут справляться. Эксперты советуют подходить к этому вопросу комплексно, используя весь арсенал.
Если многообразие магазинных товаров ставит в тупик, можно использовать старинный рецепт, которым пользовались еще бабушки в СССР. Этот способ годами доказывает свою эффективность и готовится на основе борной кислоты, рассказывает автор канала «Кулинарная Обзорочка».
Вам потребуется:
Как готовить:
Берем в равном количестве картофель, не сваренный вкрутую яичный желток и растираем до пасты. Всыпаем борную кислоту, добавляем капельку майонеза или растительное масло. Полученная плотная масса тщательно перемешивается и из нее лепятся маленькие шарики, диаметром 1 сантиметр.
«Если у вас есть животные и маленькие дети, кладите шарики в труднодоступных местах, где-то за холодильником, газовой плитой, потому что это отрава», — советует блогер.
На просторах интернета этот способ считается самым эффективным, хозяйки не пренебрегают им во время борьбы с паразитами.
«Наконец-то избавились от тараканов благодаря гелю дохлокс и шарикам из яйца и борной кислоты))), но все равно нет-нет да прибегут от соседей (((», — делится своими результатами Антонина.
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