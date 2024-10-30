Лютые морозы до -37 ударят по Новосибирску

А вот сайт «У зонта» предупреждает о морозах до -37. Такую температуру прогнозируют днем и ночью 23 декабря. Резкое похолодание начнется с 20 числа. С 24 октября снова потеплеет до -10. В Новый год, 31 декабря днем ожидается -2 и ночью -6.