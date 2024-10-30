Лютые морозы до -37 ударят по Новосибирску

Posted 30 октября, 02:44
Published 30 октября, 02:44
Modified 30 октября, 02:46
Updated 30 октября, 02:46
Некоторые сервисы уже представили предварительный прогноз погоды на первый месяц зимы — декабрь.
Сайт «Яндекс. Погода» сильнейших морозов не обещает. Средняя температура составит -13…-16 днем. Максимально ночью похолодает до -20. Также жителей региона ждет 12 дней с осадками в виде снега.
А вот сайт «У зонта» предупреждает о морозах до -37. Такую температуру прогнозируют днем и ночью 23 декабря. Резкое похолодание начнется с 20 числа. С 24 октября снова потеплеет до -10. В Новый год, 31 декабря днем ожидается -2 и ночью -6.
Тем временем в Новосибирске прогнозируют мощный снегопад. Правда, о постоянном снежном покрове пока речи идти не может.