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Posted 30 октября, 02:44

Published 30 октября, 02:44

Modified 30 октября, 02:46

Updated 30 октября, 02:46

Холодно будет зимой

Лютые морозы до -37 ударят по Новосибирску

30 октября 2024, 02:44
Фото: atas.info. Холодно будет зимой
В Новосибирской области синоптики прогнозируют морозы до -37: называем даты по погодным сервисам.

Некоторые сервисы уже представили предварительный прогноз погоды на первый месяц зимы — декабрь.

Сайт «Яндекс. Погода» сильнейших морозов не обещает. Средняя температура составит -13…-16 днем. Максимально ночью похолодает до -20. Также жителей региона ждет 12 дней с осадками в виде снега.

Фото: yandex.ru

А вот сайт «У зонта» предупреждает о морозах до -37. Такую температуру прогнозируют днем и ночью 23 декабря. Резкое похолодание начнется с 20 числа. С 24 октября снова потеплеет до -10. В Новый год, 31 декабря днем ожидается -2 и ночью -6.

Фото: dekabr.u-zonta.ru

Тем временем в Новосибирске прогнозируют мощный снегопад. Правда, о постоянном снежном покрове пока речи идти не может.

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