Мэрия раскрыла, где новосибирцам прятаться во время войны

Posted 30 октября, 03:02
Published 30 октября, 03:02
Modified 30 октября, 03:02
Updated 30 октября, 03:02
Привычного понятия «бомбоубежище» больше не существует, уточнили в горадминистрации в ответ на запрос Atas.Info. Сегодня их заменили «защитные сооружения гражданской обороны» (ЗСГО), которые отличаются назначением, порядком использования и уровнем доступа к ним для граждан. На сегодняшний день в Новосибирске зарегистрировано 377 официальных защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
«Защитные сооружение гражданской обороны, расположенные на территории города Новосибирска, предназначены для укрытия работников наибольшей работающей смены организаций (различных форм собственности), отнесенных к категории по гражданской обороне, расположенных на территории города Новосибирска. Их использование, доступ в них и поддержание в состоянии готовности в готовности к использованию по предназначению осуществляется в соответствии с решением руководителей таких организаций», — пояснили в мэрии.
Доступ к этим объектам для обычных жителей не предусмотрен. Контролируют его и поддерживают сооружения в готовности сами предприятия, расположенные на территории Новосибирска, в том числе и частные.
Информация о точном местоположении и характеристиках таких объектов строго ограничена: подробности находятся под грифом секретности, и их разглашение недопустимо. Этот порядок объясняется требованиями законодательства о защите государственной тайны и безопасности.
Для большинства населения в условиях военных действий город предлагает альтернативу защитным сооружениям гражданской обороны — временные укрытия. По соглашению с мэрий Новосибирска их недавно нанесли на карту 2GIS. Всего на карте отмечены 4055 укрытий — это подвалы многоквартирных домов и подземные парковки. Такие укрытия не обладают высокой степенью защиты и не являются полноценными убежищами. Сами по себе временные укрытия защищают лишь от основных угроз военного времени, таких как взрывная волна и обломки.