Мэрия раскрыла, где новосибирцам прятаться во время войны

Для большинства населения в условиях военных действий город предлагает альтернативу защитным сооружениям гражданской обороны — временные укрытия. По соглашению с мэрий Новосибирска их недавно нанесли на карту 2GIS. Всего на карте отмечены 4055 укрытий — это подвалы многоквартирных домов и подземные парковки. Такие укрытия не обладают высокой степенью защиты и не являются полноценными убежищами. Сами по себе временные укрытия защищают лишь от основных угроз военного времени, таких как взрывная волна и обломки.