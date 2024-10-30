Милонов раскритиковал идею ограничения продажи алкоголя в России

«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни. Не думаю, что если мы резко что-то запретим, то люди внезапно осознают пагубность водки или пивного пойла. Скорее мы столкнемся с непониманием и агрессией», — пояснил он.