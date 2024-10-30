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Posted 30 октября, 13:53

Published 30 октября, 13:53

Modified 30 октября, 13:56

Updated 30 октября, 13:56

Милонов раскритиковал идею ограничения продажи алкоголя в России

30 октября 2024, 13:53
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя по всей России, следуя примеру Вологодской области, где планируется разрешить продажу спиртного по будням только два часа в день.

Хамзаев считает, что в России нужно проводить политику «русский — значит трезвый», и что это популярная мера в народе.

По его мнению, следует постепенно сокращать время продажи алкоголя в будни сначала до пяти часов, а затем до двух. При этом депутат отметил, что необходимо ограничить продажу алкоголя и в выходные дни, чтобы не побуждать людей закупаться спиртным впрок.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей высказался об этой инициативе.

«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни. Не думаю, что если мы резко что-то запретим, то люди внезапно осознают пагубность водки или пивного пойла. Скорее мы столкнемся с непониманием и агрессией», — пояснил он.

Милонов считает, что те общественные деятели, которые громче остальных выступают за ограничения чего-либо, сперва сами должны стать моральными авторитетами и маяками чистейшей нравственности.

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