Милонов раскритиковал идею ограничения продажи алкоголя в России

Posted 30 октября, 13:53
Published 30 октября, 13:53
Modified 30 октября, 13:56
Updated 30 октября, 13:56
Хамзаев считает, что в России нужно проводить политику «русский — значит трезвый», и что это популярная мера в народе.
По его мнению, следует постепенно сокращать время продажи алкоголя в будни сначала до пяти часов, а затем до двух. При этом депутат отметил, что необходимо ограничить продажу алкоголя и в выходные дни, чтобы не побуждать людей закупаться спиртным впрок.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей высказался об этой инициативе.
«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни. Не думаю, что если мы резко что-то запретим, то люди внезапно осознают пагубность водки или пивного пойла. Скорее мы столкнемся с непониманием и агрессией», — пояснил он.
Милонов считает, что те общественные деятели, которые громче остальных выступают за ограничения чего-либо, сперва сами должны стать моральными авторитетами и маяками чистейшей нравственности.