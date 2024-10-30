atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 02:38

Published 30 октября, 02:38

Modified 30 октября, 02:40

Updated 30 октября, 02:40

Есть пострадавшие

Молодые новосибирцы разбились в ДТП на «кольце Ада»

30 октября 2024, 02:38
Фото: 1MI. Есть пострадавшие
На левом берегу Новосибирска случилось ДТП, где пострадали несколько человек, о чем передают очевидцы в соцсетях.

Случилось все в Ленинском районе в ночь на 30 октября. Автомобиль Toyota Camry ехал по площади Труда. В один момент произошло ДТП, детали которого пока не уточняются.

В ГАИ комментарий оперативно не предоставили. По данным очевидцев, авария произошла на «кольце Ада» — так его прозвали новосибирские водители.

Есть информация, что в происшествии пострадали люди. Все они сидели в машине. Предварительно, девушка и мужчина получили переломы, другой пассажир был в скорой помощи. Тем временем под Новосибирском погиб молодой водитель, врезавшись в фуру.

Фото: АСТ-54
Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели беременной в ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в НовосибирскеВ Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизниВскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика