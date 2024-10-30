Молодые новосибирцы разбились в ДТП на «кольце Ада»

Posted 30 октября, 02:38
Published 30 октября, 02:38
Modified 30 октября, 02:40
Updated 30 октября, 02:40
Случилось все в Ленинском районе в ночь на 30 октября. Автомобиль Toyota Camry ехал по площади Труда. В один момент произошло ДТП, детали которого пока не уточняются.
В ГАИ комментарий оперативно не предоставили. По данным очевидцев, авария произошла на «кольце Ада» — так его прозвали новосибирские водители.
Есть информация, что в происшествии пострадали люди. Все они сидели в машине. Предварительно, девушка и мужчина получили переломы, другой пассажир был в скорой помощи. Тем временем под Новосибирском погиб молодой водитель, врезавшись в фуру.