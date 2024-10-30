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Posted 30 октября, 14:20

Published 30 октября, 14:20

Modified 30 октября, 14:20

Updated 30 октября, 14:20

Как заточить нож от блендера в домашних условиях — простой бытовой лайфхак

Мужа можно не беспокоить — точу ножи блендера всего на 2 минуты одним нажатием

30 октября 2024, 14:20
Фото: 1MI. Как заточить нож от блендера в домашних условиях — простой бытовой лайфхак
Каждая хозяйка знает, что блендер — идеальный кухонный прибор для приготовления супов, соусов или коктейлей. Но со временем начинаешь замечать, что ему все труднее справляться с измельчением твердых продуктов. Все дело в ножах, которые естественным образом затупляются. Так как же их наточить?

Для решения этой проблемы существует простой лайфхак, который не будет вам стоить ничего. Заточкой ножей справится даже женщина, а муж будет удивлен такой находчивости.

Чтобы быстро заточить насадку для ножа для иммерсионного блендера или кухонного комбайна в домашних условиях необходимо использовать простую яичную скорлупу, которая остается у вас после яичницы. Она действует как абразив и придает ножам остроту.

Для начала необходимо собрать скорлупу не менее чем от 10 яиц. Лучше всего хранить ее в холодильнике, так как для заточки они должны быть холодной температуры. Затем бросайте ее в чашу блендера, чтобы она была заполнена на 2/3 от объема и включайте кнопку измельчителя. Чтобы заточить ножи таким способом понадобиться 2-3 минуты, после чего лезвия снова становятся как новые.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Все материалы авторов#Лайфхак#Полезные свойства#КЦ#Дом и сад
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