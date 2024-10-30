Мужа можно не беспокоить — точу ножи блендера всего на 2 минуты одним нажатием

Posted 30 октября, 14:20
Published 30 октября, 14:20
Modified 30 октября, 14:20
Updated 30 октября, 14:20
Для решения этой проблемы существует простой лайфхак, который не будет вам стоить ничего. Заточкой ножей справится даже женщина, а муж будет удивлен такой находчивости.
Чтобы быстро заточить насадку для ножа для иммерсионного блендера или кухонного комбайна в домашних условиях необходимо использовать простую яичную скорлупу, которая остается у вас после яичницы. Она действует как абразив и придает ножам остроту.
Для начала необходимо собрать скорлупу не менее чем от 10 яиц. Лучше всего хранить ее в холодильнике, так как для заточки они должны быть холодной температуры. Затем бросайте ее в чашу блендера, чтобы она была заполнена на 2/3 от объема и включайте кнопку измельчителя. Чтобы заточить ножи таким способом понадобиться 2-3 минуты, после чего лезвия снова становятся как новые.
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