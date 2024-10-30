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Posted 30 октября, 07:08

Published 30 октября, 07:08

Modified 30 октября, 07:10

Updated 30 октября, 07:10

В некоторых домах лопнули батареи

Названа причина коммунальной аварии в Новосибирске — без тепла уже 640 домов

30 октября 2024, 07:08
Фото: 1MI. В некоторых домах лопнули батареи
Крупная авария произошла из-за неисправности оборудования «Сибирской генерирующей компании» (СГК), сообщил глава профильного городского департамента.

Руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков в ходе очередной сессии горсовета Новосибирска сообщил, что причиной серьезной аварии стал сломанный насос на насосной станции ПНС-5.

«Авария произошла у СГК по причине протечки насоса, и водой затопило ПНС. Соответственно, замкнуло электропроводку и насосы остановились. Поэтому увеличенное давление, которое выходит с ТЭЦ, улетело в дома», — сказал Зайков.

По словам начальника коммунального департамента, гидроудар был такой силы, что в некоторых домах лопнули батареи в квартирах.

ПНС-5 оборудована пятью насосами. Два установлены в 2012 году, три работают с 1965 года. Какой из них вышел из строя, Дмитрий Зайков не уточнил.

Первоначально сообщалось о том, что отопление и горячая вода отсутствует в 470 домах, к середине дня, по информации мэрии их количество выросло до 640. В муниципалитете обещают, что подача тепла будет восстановлена к вечеру 30 октября.

Ради стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГК
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#Новосибирск#Авария#Отопление#Причины#СГК
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