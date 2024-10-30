Новосибирский метрополитен добивается банкротства строителей станции «Спортивная»

Posted 30 октября, 08:12
Published 30 октября, 08:12
Modified 30 октября, 08:14
Updated 30 октября, 08:14
МУП «Новосибирский метрополитен» уведомил о намерении подать в Арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом ООО «СпецТрансСтрой». Ранее суд постановил, что компания обязана погасить долг перед метрополитеном в размере 278,2 млн рублей.
Летом текущего года арбитраж уже рассматривал иск о банкротстве строительной компании, поданный новосибирским ООО «СБ-Омега». Однако в его удовлетворении было отказано.
На текущий момент в новосибирском арбитраже рассматривается 23 иска кредиторов к «СпецТрансСтрою» о взыскании задолженности на общую сумму более 405 млн рублей.
Компания «СпецТрансСтрой» занималась строительством станции метро «Спортивная», однако станция так и не введена в эксплуатацию, а контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Аналогичным образом закончилась работа «СпецТрансСтроя» в качестве основного подрядчика на ремонте Октябрьского моста.
Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ее счета заблокированы.