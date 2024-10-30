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Posted 30 октября, 08:12

Published 30 октября, 08:12

Modified 30 октября, 08:14

Updated 30 октября, 08:14

Согласно первоначальным планам, станция давно должна быть открыта для пассажиров

Новосибирский метрополитен добивается банкротства строителей станции «Спортивная»

30 октября 2024, 08:12
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Согласно первоначальным планам, станция давно должна быть открыта для пассажиров
Руководство метро заявило о намерении подать иск в арбитражный суд, следует из материалов системы СПАРК.

МУП «Новосибирский метрополитен» уведомил о намерении подать в Арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом ООО «СпецТрансСтрой». Ранее суд постановил, что компания обязана погасить долг перед метрополитеном в размере 278,2 млн рублей.

Летом текущего года арбитраж уже рассматривал иск о банкротстве строительной компании, поданный новосибирским ООО «СБ-Омега». Однако в его удовлетворении было отказано.

На текущий момент в новосибирском арбитраже рассматривается 23 иска кредиторов к «СпецТрансСтрою» о взыскании задолженности на общую сумму более 405 млн рублей.

Компания «СпецТрансСтрой» занималась строительством станции метро «Спортивная», однако станция так и не введена в эксплуатацию, а контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Аналогичным образом закончилась работа «СпецТрансСтроя» в качестве основного подрядчика на ремонте Октябрьского моста.

Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков, ее счета заблокированы.

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» отложили -так ли это
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#Новосибирск#Метро#Банкротство#Арбитражный суд#СпецТрансСтрой
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