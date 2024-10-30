Новосибирский метрополитен добивается банкротства строителей станции «Спортивная»

Компания «СпецТрансСтрой» занималась строительством станции метро «Спортивная», однако станция так и не введена в эксплуатацию, а контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Аналогичным образом закончилась работа «СпецТрансСтроя» в качестве основного подрядчика на ремонте Октябрьского моста.