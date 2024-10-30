Новосибирцы рассказали о жизни в домах без отопления в зоне ТЭЦ-4

Posted 30 октября, 14:54
Published 30 октября, 14:54
Modified 30 октября, 14:57
Updated 30 октября, 14:57
Жители Новосибирска, оставшиеся без отопления после утренней аварии на насосной станции СГК в Калининском районе, говорят, что ситуация пока не критическая, но они уже начинают мерзнуть в своих квартирах.
«Да, хорошо, что электричество есть, в щитки вода не попала. Но прохладно. Я тёплые носки одела, окна у нас деревянные, дому больше 50 лет. Дети есть в подъезде, надеюсь из увезли родители куда-нибудь к родственникам. Муж говорит, сегодня можно не надеяться, на тепло и горячую воду. Специалисты будут проверять под давлением, так что не исключены ещё перезапуски и прочее. Он сантехник, знает что говорит», — рассказала редакции жительница дома № 185б по улице Дуси Ковальчук Ирина.
Затопленный в результате разрыва батарей подъезд в доме на улице Народной никто не сушит. Люди надеялись, что днем привезут тепловые пушки, но так и не дождались.
«Муж пришёл с работы, спрашиваю как в подъезде? Говорит, ну как, если 2 часа с лишним шла горячая вода, мокро», — говорит женщина, которая сняла облетевшие все соцсети видео с человеком, который вынужден передвигаться в подъезде под зонтиком.
Власти по-прежнему обещают, что система теплоснабжения будет запущена в 22:30, однако, для того, чтобы батареи стали снова горячими потребуется время.
Тем временем, в некоторых домах на Красном проспекте пропало не только отопление, но и свет. На отключение пожаловались жильцы многоэтажек на Красном проспекте, 220, 220/6, 222/4, 220/7.
Следователи начали проверку действий энергетиков по статье УК «Халатность», говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.