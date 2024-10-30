Новосибирцы рассказали о жизни в домах без отопления в зоне ТЭЦ-4

Власти по-прежнему обещают, что система теплоснабжения будет запущена в 22:30, однако, для того, чтобы батареи стали снова горячими потребуется время.



Тем временем, в некоторых домах на Красном проспекте пропало не только отопление, но и свет. На отключение пожаловались жильцы многоэтажек на Красном проспекте, 220, 220/6, 222/4, 220/7.



Следователи начали проверку действий энергетиков по статье УК «Халатность», говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.