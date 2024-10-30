atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 14:54

Published 30 октября, 14:54

Modified 30 октября, 14:57

Updated 30 октября, 14:57

Авария произошла на этой насосной станции

Новосибирцы рассказали о жизни в домах без отопления в зоне ТЭЦ-4

30 октября 2024, 14:54
Температура в квартирах постепенно опускается, и люди не надеются на то, что тепло подадут сегодня.

Жители Новосибирска, оставшиеся без отопления после утренней аварии на насосной станции СГК в Калининском районе, говорят, что ситуация пока не критическая, но они уже начинают мерзнуть в своих квартирах.

«Да, хорошо, что электричество есть, в щитки вода не попала. Но прохладно. Я тёплые носки одела, окна у нас деревянные, дому больше 50 лет. Дети есть в подъезде, надеюсь из увезли родители куда-нибудь к родственникам. Муж говорит, сегодня можно не надеяться, на тепло и горячую воду. Специалисты будут проверять под давлением, так что не исключены ещё перезапуски и прочее. Он сантехник, знает что говорит», — рассказала редакции жительница дома № 185б по улице Дуси Ковальчук Ирина.

Затопленный в результате разрыва батарей подъезд в доме на улице Народной никто не сушит. Люди надеялись, что днем привезут тепловые пушки, но так и не дождались.

«Муж пришёл с работы, спрашиваю как в подъезде? Говорит, ну как, если 2 часа с лишним шла горячая вода, мокро», — говорит женщина, которая сняла облетевшие все соцсети видео с человеком, который вынужден передвигаться в подъезде под зонтиком.

Власти по-прежнему обещают, что система теплоснабжения будет запущена в 22:30, однако, для того, чтобы батареи стали снова горячими потребуется время.

Тем временем, в некоторых домах на Красном проспекте пропало не только отопление, но и свет. На отключение пожаловались жильцы многоэтажек на Красном проспекте, 220, 220/6, 222/4, 220/7.

Следователи начали проверку действий энергетиков по статье УК «Халатность», говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4Парящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районеРади стабильного теплоснабжения в Новосибирске предложили национализировать СГК
#Новосибирск#Авария#Отопление#ТЭЦ-4#СГК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика