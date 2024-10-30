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Posted 30 октября, 03:05

Published 30 октября, 03:05

Modified 30 октября, 03:07

Updated 30 октября, 03:07

Василий Ледовский может остаться в СИЗО до Нового года

Оставил детей без тренажеров — сколько пробудет в СИЗО директор Центра развития

30 октября 2024, 03:05
Фото: Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Василий Ледовский может остаться в СИЗО до Нового года

В Новосибирске продлен срок содержания в СИЗО для главы Центра развития детей

В Новосибирске продлили срок содержания под стражей директору областного Центра развития творчества детей и юношества Василию Ледовских.

Во вторник, 29 октября, в Ленинском районном суде рассмотрено ходатайство Восточного МСУТ о продление срока содержания под стражей директору областного Центра развития творчества детей и юношества Василию Ледовских. Он проходит обвиняемым сразу по двум статьям УК РФ: «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности».

Как стало известно, подозреваемый в числе других должностных лиц изготовили поддельные коммерческие предложения с завышенными ценами на поставку интерактивных тренажеров. В результате контракт заключили с заинтересованными предпринимателями.

Еще одно преступление, в котором обвиняют подозреваемого — причинение ущерба в особо крупном размере — на сумму не менее 101,850 миллиона рублей. Как считают следователи, с июля по декабрь 2023 года группа лиц изготовила документы, согласно которым высокотехнологическое оборудование было закуплено, поставлено и принято на баланс учреждения. Однако на самом деле оно отсутствовало.

Обвинение предъявили 2 мая 2024 года, после чего фигуранта уголовного дела задержали и отправили в СИЗО.

Суд удовлетворил просьбу следователей и постановил продлить срок задержания директору центра до 31 декабря 2024 года. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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