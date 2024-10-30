Оставил детей без тренажеров — сколько пробудет в СИЗО директор Центра развития

Posted 30 октября, 03:05
Published 30 октября, 03:05
Modified 30 октября, 03:07
Updated 30 октября, 03:07
Во вторник, 29 октября, в Ленинском районном суде рассмотрено ходатайство Восточного МСУТ о продление срока содержания под стражей директору областного Центра развития творчества детей и юношества Василию Ледовских. Он проходит обвиняемым сразу по двум статьям УК РФ: «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности».
Как стало известно, подозреваемый в числе других должностных лиц изготовили поддельные коммерческие предложения с завышенными ценами на поставку интерактивных тренажеров. В результате контракт заключили с заинтересованными предпринимателями.
Еще одно преступление, в котором обвиняют подозреваемого — причинение ущерба в особо крупном размере — на сумму не менее 101,850 миллиона рублей. Как считают следователи, с июля по декабрь 2023 года группа лиц изготовила документы, согласно которым высокотехнологическое оборудование было закуплено, поставлено и принято на баланс учреждения. Однако на самом деле оно отсутствовало.
Обвинение предъявили 2 мая 2024 года, после чего фигуранта уголовного дела задержали и отправили в СИЗО.
Суд удовлетворил просьбу следователей и постановил продлить срок задержания директору центра до 31 декабря 2024 года. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.