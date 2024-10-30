Оставил детей без тренажеров — сколько пробудет в СИЗО директор Центра развития

Еще одно преступление, в котором обвиняют подозреваемого — причинение ущерба в особо крупном размере — на сумму не менее 101,850 миллиона рублей. Как считают следователи, с июля по декабрь 2023 года группа лиц изготовила документы, согласно которым высокотехнологическое оборудование было закуплено, поставлено и принято на баланс учреждения. Однако на самом деле оно отсутствовало.