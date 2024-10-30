Пожелтевшая тюль мигом приобретет белизну, а мрак вашего дома исчезнет

Благодаря белому тюлю наш дом выглядит светлым и просторным. Однако со временем он начинает приобретать серый цвет, делая интерьер невзрачным. Дело в том, что изменение оттенка ткани происходит из-за грязи, пыли и воздействия солнечного света. Так как же отбелить тюль, чтобы в доме снова было свежо и чисто?