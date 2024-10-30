Пожелтевшая тюль мигом приобретет белизну, а мрак вашего дома исчезнет

Posted 30 октября, 09:50
Published 30 октября, 09:50
Modified 30 октября, 09:52
Updated 30 октября, 09:52
Благодаря белому тюлю наш дом выглядит светлым и просторным. Однако со временем он начинает приобретать серый цвет, делая интерьер невзрачным. Дело в том, что изменение оттенка ткани происходит из-за грязи, пыли и воздействия солнечного света. Так как же отбелить тюль, чтобы в доме снова было свежо и чисто?
Избавиться от пятен и серости на тюлевых шторах можно несколькими способами, однако эксперты Better Homes & Gardens не советует применять хлорный отбеливатель:
«При стирке белых вещей не используйте традиционный хлорный отбеливатель. Он вызывает химическую реакцию, которая может углубить, а не удалить пятна, обычно встречающиеся на белой ткани».
Для придания белизны занавескам в домашних условиях могут помочь три совета, некоторые из которых вас сильно удивят.
Добавьте в стиральную машину небольшое количество моющего средства, потом возьмите 2-3 кубика сахара или 1 столовую ложку песка и бросьте его прямо в барабан. Также добавьте туда небольшое количество пищевой соды. Постирав таким способом, вы не узнаете свою тюль!
Другой метод отбеливания тюля — это их стирка с таблетками для посудомоечной машины. Вы можете не переживать за свои шторы, а спокойно бросить это моющее средство прямо с занавеской. Таблетки содержат интенсивные очищающие компоненты, которые прекрасно справляются с серостью.
Уксус один из самых естественных методов очистки, который обладает эффективными дезинфицирующими свойствами и хорошо выводит пятна. Залив полстакана уксуса в отсек для моющего средства, вы сможете придать тюлю чудесную белизну.
Основной фактор, который влияет на чистоту и отбеливание штор — это выбор правильной программы. В основном тюлевые шторы стирают предварительно прополоскав их на короткой программе при 30 градусах, чтобы удалить пыль и они лучше отбеливались.
В дальнейшем стоит придерживаться этих же цифр, поскольку стирка в горячей воде приводит к тому, что шторы сильно сморщиваются и быстро изнашиваются. Для отжима выбирайте программу не больше 800 оборотов, чтобы деликатная ткань не деформировалась.
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