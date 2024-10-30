Преподавательницу колледжа под Новосибирском осудили за взятки от студентов

Posted 30 октября, 08:24
Published 30 октября, 08:24
Modified 30 октября, 08:26
Updated 30 октября, 08:26
По версии следствия, с 2018 по 2021 год Людмила Нефедова, являясь преподавательницей и заведующей сельскохозяйственного техникума в Куйбышеве, брала взятки.
Студенты платили ей за дипломы о среднем образовании, причем профессии они не обучались. Суммы варьировались в пределах от 22 до 39 тысяч рублей.
Данное преступление раскрыли. Педагога признали виновной. Ей назначили 4 года и 6 месяцев условного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили четыре года заниматься преподавательской деятельностью. Приговор еще можно обжаловать.
Ранее гимназию обязали выплачивать компенсацию пострадавшей девочке. Ее толкнул одноклассник и она получила травму.