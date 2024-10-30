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Posted 30 октября, 08:24

Published 30 октября, 08:24

Modified 30 октября, 08:26

Updated 30 октября, 08:26

Педагог брала взятки

Преподавательницу колледжа под Новосибирском осудили за взятки от студентов

30 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI. Педагог брала взятки
В Новосибирской области педагог получила срок за взятки, о чем сообщает судебный департамент.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год Людмила Нефедова, являясь преподавательницей и заведующей сельскохозяйственного техникума в Куйбышеве, брала взятки.

Студенты платили ей за дипломы о среднем образовании, причем профессии они не обучались. Суммы варьировались в пределах от 22 до 39 тысяч рублей.

Данное преступление раскрыли. Педагога признали виновной. Ей назначили 4 года и 6 месяцев условного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили четыре года заниматься преподавательской деятельностью. Приговор еще можно обжаловать.

Ранее гимназию обязали выплачивать компенсацию пострадавшей девочке. Ее толкнул одноклассник и она получила травму.

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