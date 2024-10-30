Преподавательницу колледжа под Новосибирском осудили за взятки от студентов

Данное преступление раскрыли. Педагога признали виновной. Ей назначили 4 года и 6 месяцев условного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили четыре года заниматься преподавательской деятельностью. Приговор еще можно обжаловать.