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Posted 30 октября, 03:21

Published 30 октября, 03:21

Modified 30 октября, 03:23

Updated 30 октября, 03:23

На дорогах образуется гололед

Шторм, снег и гололед накроют Новосибирскую область

30 октября 2024, 03:21
Фото: 1MI. На дорогах образуется гололед
В Новосибирской области ожидаются дни с плохой погодой, о чем проинформировал «Сибуправтодор».

Опасность в непогоду ждет водителей. На трассах шторм ощущается сильнее всего. В период с 30 по 31 октября регион могут накрыть ветер, дождь, снег и гололед.

Передвигаться в такой период времени опасно. Важно соблюдать правила дорожного движения. Также в Новосибирской области похолодает с +8 до -6. И это только за одну ночь.

Ухудшение погоды произойдет не только здесь, но и в Омской, Томской и Кемеровской областях. Тем временем сервисы уже дали прогноз погоды на декабрь: там похолодает до -37.

Мощный снегопад накроет Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Погода#Ветер#Штормовое предупреждение#Шторм
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