Шторм, снег и гололед накроют Новосибирскую область

Posted 30 октября, 03:21
Published 30 октября, 03:21
Modified 30 октября, 03:23
Updated 30 октября, 03:23
Опасность в непогоду ждет водителей. На трассах шторм ощущается сильнее всего. В период с 30 по 31 октября регион могут накрыть ветер, дождь, снег и гололед.
Передвигаться в такой период времени опасно. Важно соблюдать правила дорожного движения. Также в Новосибирской области похолодает с +8 до -6. И это только за одну ночь.
Ухудшение погоды произойдет не только здесь, но и в Омской, Томской и Кемеровской областях. Тем временем сервисы уже дали прогноз погоды на декабрь: там похолодает до -37.