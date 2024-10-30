Собака прокусила ногу ребенку в Новосибирской области — школьнику дали деньги

Posted 30 октября, 07:09
Published 30 октября, 07:09
Modified 30 октября, 07:11
Updated 30 октября, 07:11
Все случилось в Усть-Тарке. Ребенок играл на детской площадке. В один момент на него набросилась собака. Она была бездомной.
Агрессивное животное вцепилось в ногу школьника. Он пострадал как физически, так и морально. Администрация не предпринимала никаких мер по отлову псов, так как вся ответственность была на чиновниках.
Прокуратура обратилась в суд. Она требовала компенсацию для несовершеннолетнего. В итоге пострадавшему выплатят 80 тысяч рублей в качестве морального вреда. Тем временем в школах начали вести беседы о квадробинге — когда дети притворяются собаками, кошками, лисами и другими животными.