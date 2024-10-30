Стало известно, когда в Самарской области закончатся дожди

По данным синоптиков, в основном погода на улице будет облачная, пасмурная и хмурая. Осадки будут идти и днем, и ночью. Ветер подует с юго-запада или запада со скоростью от 7 до 13 м/с, но иногда порывы усилятся до 20 м/с. Температура в светлое время суток будет колебаться от 0 до 7 градусов, в выходные станет ниже нуля, а ночью — от -4 до +5 градусов.