Стало известно, когда в Самарской области закончатся дожди

Posted 30 октября, 11:10
Published 30 октября, 11:10
Modified 30 октября, 11:14
Updated 30 октября, 11:14
В конце недели при прохождении холодного атмосферного фронта ветер усилится, также может пойти мокрый снег. Из-за этого местами образуется гололедица, пишет sovainfo.ru.
По данным синоптиков, в основном погода на улице будет облачная, пасмурная и хмурая. Осадки будут идти и днем, и ночью. Ветер подует с юго-запада или запада со скоростью от 7 до 13 м/с, но иногда порывы усилятся до 20 м/с. Температура в светлое время суток будет колебаться от 0 до 7 градусов, в выходные станет ниже нуля, а ночью — от -4 до +5 градусов.
По информации портала gismeteo.ru, осадки будут лить практически без остановки до 1 ноября. В пятницу будет облачно с прояснениями, но сухо. Однако в ночь на 2-е число снова пойдет дождь, который в воскресенье превратится в снег.