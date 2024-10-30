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Posted 30 октября, 11:10

Published 30 октября, 11:10

Modified 30 октября, 11:14

Updated 30 октября, 11:14

Стало известно, когда в Самарской области закончатся дожди

30 октября 2024, 11:10
Как сообщили в Приволжском УГМС, в этот период погода будет пасмурная, сырая, но умеренно теплая. Ее неустойчивый характер формирует быстрая смена гребней антициклонов с активными фронтальными разделами.

В конце недели при прохождении холодного атмосферного фронта ветер усилится, также может пойти мокрый снег. Из-за этого местами образуется гололедица, пишет sovainfo.ru.

По данным синоптиков, в основном погода на улице будет облачная, пасмурная и хмурая. Осадки будут идти и днем, и ночью. Ветер подует с юго-запада или запада со скоростью от 7 до 13 м/с, но иногда порывы усилятся до 20 м/с. Температура в светлое время суток будет колебаться от 0 до 7 градусов, в выходные станет ниже нуля, а ночью — от -4 до +5 градусов.

По информации портала gismeteo.ru, осадки будут лить практически без остановки до 1 ноября. В пятницу будет облачно с прояснениями, но сухо. Однако в ночь на 2-е число снова пойдет дождь, который в воскресенье превратится в снег.

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