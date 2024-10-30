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Posted 30 октября, 11:08

Published 30 октября, 11:08

Modified 30 октября, 11:09

Updated 30 октября, 11:09

Только 9% компаний в Самаре используют IQ-тесты при подборе персонала

30 октября 2024, 11:08
В опросе участвовали кадровики и работающие жители города. Только 9% местных компаний применяют IQ-тесты при найме сотрудников, преимущественно для руководящих должностей.

Среди опрошенных горожан лишь 13% сталкивались с такими тестами за последние два года, чаще всего на позициях директора, секретаря и проект-менеджера, пишет sovainfo.ru. На фоне нехватки кадров рынок труда становится более гибким: компании реже используют сомнительные методы отбора, меньше учитывают социальные факторы и охотнее берут студентов без опыта, пенсионеров, а также тех, кто часто меняет работу.

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