Только 9% компаний в Самаре используют IQ-тесты при подборе персонала

Среди опрошенных горожан лишь 13% сталкивались с такими тестами за последние два года, чаще всего на позициях директора, секретаря и проект-менеджера, пишет sovainfo.ru. На фоне нехватки кадров рынок труда становится более гибким: компании реже используют сомнительные методы отбора, меньше учитывают социальные факторы и охотнее берут студентов без опыта, пенсионеров, а также тех, кто часто меняет работу.