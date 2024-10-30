«Травма на всю жизнь»: что говорят новосибирцы о гибели беременной матери в ДТП

Не убедившись, что ее пропускают автомобили, сибирячка начала переходить дорогу по пешеходному переходу. В один момент ее сбил троллейбус. Чудом родительница спасла своего сына, оттолкнув его. Мальчик отделался ушибами. Все произошло на его глазах. Несколько метров общественный транспорт тащил человека. Травмы были смертельными. Женщина погибла на месте, до приезда скорой помощи. Она была на 7-м месяце беременности.