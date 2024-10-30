«Травма на всю жизнь»: что говорят новосибирцы о гибели беременной матери в ДТП

Posted 30 октября, 06:54
Published 30 октября, 06:54
Modified 30 октября, 06:56
Updated 30 октября, 06:56
Ужасная трагедия потрясла весь город 28 октября. В то утро погибла молодая 25-летняя женщина. Случилось это на улице Зорге. Мамочка переходила дорогу вместе с четырехлетним сыном. Она спешила на работу в детский сад.
«Видимо в садик торопилась, как же жаль ребенок без мамы, родители без ребенка (((», — пишут комментаторы в соцсетях.
«Освещение слабое. Видимо женщина с ребенком думала, ее заметили, и начала переходить. Но видимо либо по сторонам не смотрела, либо сильно торопилась».
Не убедившись, что ее пропускают автомобили, сибирячка начала переходить дорогу по пешеходному переходу. В один момент ее сбил троллейбус. Чудом родительница спасла своего сына, оттолкнув его. Мальчик отделался ушибами. Все произошло на его глазах. Несколько метров общественный транспорт тащил человека. Травмы были смертельными. Женщина погибла на месте, до приезда скорой помощи. Она была на 7-м месяце беременности.
«Какие люди злые, со своими комментариями. Человека нет и ещё не родившийся человек погиб. Сын без мамы остался.Родители без дочери, муж без жены… Сил им, пережить эту боль. Мои искренние соболезнования»;
«Какой кошмар…. Насмерть… еще и ребенок видел это все…. Травма на всю жизнь…»;
«Пешеход конечно, прав, но не всегда жив».
После общественного резонанса, начались проверки. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и начать расследование. Также ДТП показало, что этот участок дороги имеет свои проблемы.
Горожане жалуются, что боятся данного пешеходного перехода. Дело в том, что участок практически не имеет освещения и людей не заметно. Такая дорожная ситуация наблюдается не только на этой улице, но и на других, в Кировском районе.
«Это самый опасный пешеходный переход, на затулинке! Очень часто там кого-то да сбивают»;
«Освещение, пора менять дорожное. Фонари не фига не светят»;
«Перед каждым нерегулируемым пешеходным переходом должен быть установлен „лежачий полицейский“!!! Вопрос к администрации города- сколько ещё смертей надо вам, чтобы вы выделили средства на безопасность на дорогах!!!»;
«В этом месте невозможно ходить!!! Водители несутся, не успеют! Несколько раз самих чуть не сбили… Одни остановились, другой просто игнорирует знак пешехода… Как жаль маму и малыша».
Комментаторы возмущены и возрастом водителя-женщины, которая была за рулем троллейбуса. Им управляла 66-летняя пенсионерка. Однако виновных определят правоохранители.