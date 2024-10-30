Туляк пойдет под суд за убийство и изнасилование женщины спустя 19 лет

Дело завели в том же году, но найти преступника не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи смогли достоверно установить причастность узловчанина к убийству и изнасилованию жертвы в этом году. Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время начнется суд.