Туляк пойдет под суд за убийство и изнасилование женщины спустя 19 лет

Posted 30 октября, 15:40
Published 30 октября, 15:40
Modified 30 октября, 15:42
Updated 30 октября, 15:42
Трагедия случилась в Дубовке. Женщина выпивала в компании знакомых, после чего один из них вызвался проводить ее до дома. На следующее утро в поле рядом с местом жительства нашли ее труп, пишет tsn24.ru.
Согласно материалам дела, по пути узловчанин схватил девушку и потребовал от нее интимных отношений, а после отказа избил до смерти. Следователи сообщают, что обвиняемый нанес жертве не меньше 11 ударов по голове и конечностям. При этом мужчина попытался скрыть следы преступления, перенес труп в другое место и переехал.
Дело завели в том же году, но найти преступника не удалось. В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи смогли достоверно установить причастность узловчанина к убийству и изнасилованию жертвы в этом году. Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время начнется суд.
Кстати, еще одно убийство, совершенное 19 лет назад, было раскрыто в этом году в Алексине. Мужчина изнасиловал 17-летнюю и 18-летнюю девочек, одну из которых убил. Вторая смогла выжить. В этом году следователи нашли и задержали обвиняемого — им оказался 47-летний туляк.