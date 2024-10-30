Турэксперт Барзыкин рассказал, куда россияне поедут отдыхать на новогодних праздниках

Posted 30 октября, 14:12
Published 30 октября, 14:12
Modified 30 октября, 14:40
Updated 30 октября, 14:40
О том, где российские туристы проведут предстоящие новогодние праздники, Общественной службе новостей рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, список наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в преддверии зимних каникул остается таким же, как и раньше, однако в нем произошло перераспределение спроса. Так, если раньше по бронированиям лидировала Москва, то сейчас она сместилась на второе место.
«Тройка [самых популярных направлений] открывается с Краснодарского края. Он сейчас первый по оценкам экспертов и онлайн-порталов, которые и сами бронируют, и ведут мониторинг. Этот регион серьезно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте у нас Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — говорит эксперт туриндустрии.
В дальнейшем распределение спроса среди лидеров может снова измениться — «еще не вечер», отметил Барзыкин.
Следом за лидирующей тройкой по популярности среди туристов идут Казань и Крым, который, несмотря на трудности в логистике, прибавил в числе бронирований по сравнению с прошлым годом. К прочим внутрироссийским направлениям, востребованным на новогодних праздниках, относятся весь Северо-Запад России без учета Санкт-Петербурга, Калининградская область, Великий Устюг и Золотое кольцо, сообщил собеседник издания. Отдельно он выделил санаторно-курортный отдых — он тоже востребован в зимний сезон и активно работает, однако бронирование в этом сегменте происходило значительно раньше.