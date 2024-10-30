Турэксперт Барзыкин рассказал, куда россияне поедут отдыхать на новогодних праздниках

«Тройка [самых популярных направлений] открывается с Краснодарского края. Он сейчас первый по оценкам экспертов и онлайн-порталов, которые и сами бронируют, и ведут мониторинг. Этот регион серьезно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте у нас Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — говорит эксперт туриндустрии.