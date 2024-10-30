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Posted 30 октября, 14:12

Published 30 октября, 14:12

Modified 30 октября, 14:40

Updated 30 октября, 14:40

Турэксперт Барзыкин рассказал, куда россияне поедут отдыхать на новогодних праздниках

30 октября 2024, 14:12
До Нового года остается чуть больше двух месяцев, однако россияне уже сейчас планируют отдых на зимних каникулах — покупают билеты, выстраивают маршруты, бронируют места на различных курортах и в гостиницах.

О том, где российские туристы проведут предстоящие новогодние праздники, Общественной службе новостей рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, список наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в преддверии зимних каникул остается таким же, как и раньше, однако в нем произошло перераспределение спроса. Так, если раньше по бронированиям лидировала Москва, то сейчас она сместилась на второе место.

«Тройка [самых популярных направлений] открывается с Краснодарского края. Он сейчас первый по оценкам экспертов и онлайн-порталов, которые и сами бронируют, и ведут мониторинг. Этот регион серьезно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна. На втором месте у нас Москва, потом Санкт-Петербург. Это те направления, доля которых в бронировании более 20%», — говорит эксперт туриндустрии.

В дальнейшем распределение спроса среди лидеров может снова измениться — «еще не вечер», отметил Барзыкин.

Следом за лидирующей тройкой по популярности среди туристов идут Казань и Крым, который, несмотря на трудности в логистике, прибавил в числе бронирований по сравнению с прошлым годом. К прочим внутрироссийским направлениям, востребованным на новогодних праздниках, относятся весь Северо-Запад России без учета Санкт-Петербурга, Калининградская область, Великий Устюг и Золотое кольцо, сообщил собеседник издания. Отдельно он выделил санаторно-курортный отдых — он тоже востребован в зимний сезон и активно работает, однако бронирование в этом сегменте происходило значительно раньше.

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