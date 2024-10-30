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Posted 30 октября, 03:58

Published 30 октября, 03:58

Modified 30 октября, 04:00

Updated 30 октября, 04:00

Водители ежедневно нарушают ПДД

В Новосибирске ГАИ пытается решить проблему езды по тротуару на Петухова — результаты

30 октября 2024, 03:58
Фото: 1MI. Водители ежедневно нарушают ПДД

В Новосибирске 59 водителей наказаны за езду по тротуару на Петухова

Число водителей-нарушителей на перекрестке улицы Петухова и Бронного переулка назвали Atas.info в ГАИ.

Жители областной столицы жаловались, что на перекрестке улицы Петухова и Бронного переулка водители нарушают правила дорожного движения. Автомобилисты, не желая стоять в пробке, объезжают затор по тротуару. Это угрожает безопасности жизни пешеходов.

Горожане говорят, что чувствуют себя, как при движении на шоссе. Причем самовольные методы борьбы водителям не мешают: они сдвигают бетонные блоки, проложенные пешеходами. Также сообщалось, что в ГАИ никак ситуацию решать не собираются. Atas.info обратился в Госавтоинспекцию за официальным комментарием.

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Как уточнили в ведомстве, о проблеме они знают, поэтому экипажи ДПС пресекают подобные нарушения. Так, в 2024 году в полицию о факте езды по тротуару, поступило 21 обращение. Всего к административной ответственности привлечены 59 водителей, нарушающих ПДД на данном участке.

«В компетентные органы направлена информация о сложившейся дорожной обстановке и поступающих обращениях для рассмотрения вопроса об организации дорожного движения на указанном участке дороги», — уточнили Atas.info в ГАИ.

Любую жалобу по факту водителей-нарушителей, каждый гражданин может отправить в полицию любым удобным способом.

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