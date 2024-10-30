В Новосибирске ГАИ пытается решить проблему езды по тротуару на Петухова — результаты

Горожане говорят, что чувствуют себя, как при движении на шоссе. Причем самовольные методы борьбы водителям не мешают: они сдвигают бетонные блоки, проложенные пешеходами. Также сообщалось, что в ГАИ никак ситуацию решать не собираются. Atas.info обратился в Госавтоинспекцию за официальным комментарием.