В Новосибирске после очередной коммунальной аварии на место выехал прокурор

Posted 30 октября, 04:46
Published 30 октября, 04:46
Modified 30 октября, 04:48
Updated 30 октября, 04:48
30 октября, более 450 многоквартирных жилых домов остались без отопления. Около 6:30 произошла авария, по причине которой отключилось оборудования повысительно-насосной станции №5. Под отключение попали несколько улиц Заельцовского и Калининского районов.
На место происшествия выехал прокурор Заельцовского района. Он контролирует установление всех обстоятельств произошедшей аварии и восстановление прав жителей домов, попавших под отключение.
По данным СГК, из-за последствий аварии в десяти жилых домах может быть нарушена работа системы теплоснабжения. Туда отправлена тепловая инспекция, для оказания необходимой помощи.
В ресурсоснабжающей организации также сообщили, что тепло в многоквартирные жилые начнет поступать в 22:30. Сейчас они подключены к альтернативным источникам теплоснабжения.