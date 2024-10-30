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Posted 30 октября, 04:46

Published 30 октября, 04:46

Modified 30 октября, 04:48

Updated 30 октября, 04:48

Без тепла остались 470 домов в Новосибирске

В Новосибирске после очередной коммунальной аварии на место выехал прокурор

30 октября 2024, 04:46
Фото: пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области. Без тепла остались 470 домов в Новосибирске
Прокурор Заельцовского района Денис Головин выехал на место коммунальной аварии, произошедшей в Новосибирске.

30 октября, более 450 многоквартирных жилых домов остались без отопления. Около 6:30 произошла авария, по причине которой отключилось оборудования повысительно-насосной станции №5. Под отключение попали несколько улиц Заельцовского и Калининского районов.

На место происшествия выехал прокурор Заельцовского района. Он контролирует установление всех обстоятельств произошедшей аварии и восстановление прав жителей домов, попавших под отключение.

По данным СГК, из-за последствий аварии в десяти жилых домах может быть нарушена работа системы теплоснабжения. Туда отправлена тепловая инспекция, для оказания необходимой помощи.

В ресурсоснабжающей организации также сообщили, что тепло в многоквартирные жилые начнет поступать в 22:30. Сейчас они подключены к альтернативным источникам теплоснабжения.

В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления
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#Анатолий Якимов#Общество#Происшествия#ЖКХ#Прокуратура#Коммунальная авария#Теплоснабжение
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