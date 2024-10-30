В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления

В настоящий момент энергетики устраняют последствия ЧП. Тепло обещают вернуть к 22:30 часам сегодняшнего дня. За несколько часов некоторые дома решено перевести на альтернативные источники теплоснабжения. Недавно отопление отключали в Первомайском районе.