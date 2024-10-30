В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления

Posted 30 октября, 02:06
Published 30 октября, 02:06
Modified 30 октября, 02:08
Updated 30 октября, 02:08
Коммунальное ЧП случилось рано утром 30 октября. С холодными батареями остались жители шести улиц, а именно: Аэропорт, Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.
Случилось это из-за аварии на ТЭЦ-4. Там остановились насосы, произошел гидроудар. Известно, что отопление отключили в 470 домах, сообщили в СГК.
В настоящий момент энергетики устраняют последствия ЧП. Тепло обещают вернуть к 22:30 часам сегодняшнего дня. За несколько часов некоторые дома решено перевести на альтернативные источники теплоснабжения. Недавно отопление отключали в Первомайском районе.