atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 02:06

Published 30 октября, 02:06

Modified 30 октября, 02:08

Updated 30 октября, 02:08

Отопления нет в домах

В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления

30 октября 2024, 02:06
Фото: 1MI. Отопления нет в домах

Жители 400 домов в Новосибирске остались без отопления из-за аварии

Частично остались без отопления новосибирцы, живущие в Заельцовском районе, информируют в СГК.

Коммунальное ЧП случилось рано утром 30 октября. С холодными батареями остались жители шести улиц, а именно: Аэропорт, Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.

Случилось это из-за аварии на ТЭЦ-4. Там остановились насосы, произошел гидроудар. Известно, что отопление отключили в 470 домах, сообщили в СГК.

В настоящий момент энергетики устраняют последствия ЧП. Тепло обещают вернуть к 22:30 часам сегодняшнего дня. За несколько часов некоторые дома решено перевести на альтернативные источники теплоснабжения. Недавно отопление отключали в Первомайском районе.

Отопления нет в домах Новосибирска — почему его отключили в холода
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления200 жалоб на отсутствие отопления поступило в прокуратуру Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Коммунальная авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика