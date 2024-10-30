В Новосибирске спасли человека из пожара в промзоне на Станционной

Днем в среду, 30 октября, огонь охватил четвертый этаж производственно-административного здания в промзоне на улице Станционной. Первая пожарная машина прибыла спустя несколько минут после сообщения о возгорании. Бойцы МЧС обнаружили в одном из помещений мужчину без сознания. Пострадавшего вынесли из опасной зоны на руках и передали медикам. Мужчина госпитализирован.