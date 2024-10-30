В Новосибирске спасли человека из пожара в промзоне на Станционной

Posted 30 октября, 08:45
Published 30 октября, 08:45
Modified 30 октября, 08:47
Updated 30 октября, 08:47
Днем в среду, 30 октября, огонь охватил четвертый этаж производственно-административного здания в промзоне на улице Станционной. Первая пожарная машина прибыла спустя несколько минут после сообщения о возгорании. Бойцы МЧС обнаружили в одном из помещений мужчину без сознания. Пострадавшего вынесли из опасной зоны на руках и передали медикам. Мужчина госпитализирован.
На то, чтобы справится с открытым горением, у 43 пожарных ушло 30 минут. В ликвидации ЧП участвовало 13 спецмашин. Предварительно установлено, что горели станки и матрасы, сложенные стопками, говорится в сообщении управления МЧС по Новосибирской области.