atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 08:45

Published 30 октября, 08:45

Modified 30 октября, 08:47

Updated 30 октября, 08:47

На пожар прибыло 13 спецмашин

В Новосибирске спасли человека из пожара в промзоне на Станционной

30 октября 2024, 08:45
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области. На пожар прибыло 13 спецмашин
Загорелся верхний этаж производственного здания, сообщили в региональном управлении МЧС.

Днем в среду, 30 октября, огонь охватил четвертый этаж производственно-административного здания в промзоне на улице Станционной. Первая пожарная машина прибыла спустя несколько минут после сообщения о возгорании. Бойцы МЧС обнаружили в одном из помещений мужчину без сознания. Пострадавшего вынесли из опасной зоны на руках и передали медикам. Мужчина госпитализирован.

На то, чтобы справится с открытым горением, у 43 пожарных ушло 30 минут. В ликвидации ЧП участвовало 13 спецмашин. Предварительно установлено, что горели станки и матрасы, сложенные стопками, говорится в сообщении управления МЧС по Новосибирской области.

Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходит
Узнать подробнее
Читайте также:
Барак сгорел в Новосибирске — что известно о пожареКрупный пожар в Бердске — есть пострадавшиеВ новосибирском МЧС раскрыли вероятную причину пожара с гибелью двух детей
#Новосибирск#Пожар#Завод#МЧС#Производство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика