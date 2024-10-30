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Posted 30 октября, 05:40

Published 30 октября, 05:40

Modified 30 октября, 05:42

Updated 30 октября, 05:42

По итогам 2023 года Новосибирск занял первое место в Сибири по количеству принятых туристов

В Новосибирске ввели туристический налог

30 октября 2024, 05:40
Фото: atas.info. По итогам 2023 года Новосибирск занял первое место в Сибири по количеству принятых туристов
Дополнительные отчисления с мест размещения туристов будут взымать с 2025 года, решили депутаты горсовета.

С 1 января следующего года юрлица, занимающиеся размещением туристов, будут платить специальный налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. В дальнейшем планируется ежегодный рост налоговых отчислений. Максимальной величины в 5% ставка туристического налога достигнет к 2029 году.

Прогнозный размер дополнительных доходов городского бюджета за счет введения туристического налога в 2025 году составит около 200 млн рублей, сообщил глава департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что в дальнейшем будет разработан механизм, позволяющий тратить эти деньги целевым образом на благоустройство городских туристических маршрутов.

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#Новосибирск#Бюджет#Туризм#Горсовет#Налоги
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