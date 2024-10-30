В Новосибирске ввели туристический налог

С 1 января следующего года юрлица, занимающиеся размещением туристов, будут платить специальный налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. В дальнейшем планируется ежегодный рост налоговых отчислений. Максимальной величины в 5% ставка туристического налога достигнет к 2029 году.