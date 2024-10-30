В Новосибирске ввели туристический налог

Posted 30 октября, 05:40
Published 30 октября, 05:40
Modified 30 октября, 05:42
Updated 30 октября, 05:42
С 1 января следующего года юрлица, занимающиеся размещением туристов, будут платить специальный налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. В дальнейшем планируется ежегодный рост налоговых отчислений. Максимальной величины в 5% ставка туристического налога достигнет к 2029 году.
Прогнозный размер дополнительных доходов городского бюджета за счет введения туристического налога в 2025 году составит около 200 млн рублей, сообщил глава департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков.
Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что в дальнейшем будет разработан механизм, позволяющий тратить эти деньги целевым образом на благоустройство городских туристических маршрутов.