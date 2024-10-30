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Posted 30 октября, 12:46

Published 30 октября, 12:46

Modified 30 октября, 12:48

Updated 30 октября, 12:48

Путешествие на болото может оказаться захватывающим приключением

В России набирает популярность новый вид экстремального туризма — «болотинг»

30 октября 2024, 12:46
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Путешествие на болото может оказаться захватывающим приключением
Частные гиды и турфирмы предлагают путешествия в топи для людей с самым уровнем подготовки.

В Московской области «болотный» туризм развивается семимильными шагами. Групповое путешествие в царство мха и трясины стоит всего 2-3 тысячи рублей с человека, но гарантирует незабываемые впечатления.

Популярность такой туризм начал набирать во времена ковида, а расцвет пришелся на 2023-24 годы, когда отдых за границей стал многим россиянам не по карману.

Как говорят проводники, нужно обязательно надеть сапоги, непромокаемую одежду и главное — во всем слушать гида и не сходить с гати — специально обустроенного деревянного настила, который не дает провалится в глубь болота.

По словам заместителя руководителя Комиссии Российского союза туриндустрии по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Ростислава Вылегжанина, турпоходы на болото существовали всегда, просто сейчас это вошло в моду и обзавелось «инговым» окончанием.

Но туристам обязательно нужно помнить о том, что путешествия на болота сопряжены с потенциально высоким риском. И тщательно подходить к выбору гида, пишут «Новые Известия».

Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот
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