В России набирает популярность новый вид экстремального туризма — «болотинг»

Posted 30 октября, 12:46
Published 30 октября, 12:46
Modified 30 октября, 12:48
Updated 30 октября, 12:48
В Московской области «болотный» туризм развивается семимильными шагами. Групповое путешествие в царство мха и трясины стоит всего 2-3 тысячи рублей с человека, но гарантирует незабываемые впечатления.
Популярность такой туризм начал набирать во времена ковида, а расцвет пришелся на 2023-24 годы, когда отдых за границей стал многим россиянам не по карману.
Как говорят проводники, нужно обязательно надеть сапоги, непромокаемую одежду и главное — во всем слушать гида и не сходить с гати — специально обустроенного деревянного настила, который не дает провалится в глубь болота.
По словам заместителя руководителя Комиссии Российского союза туриндустрии по кемпингам, глэмпингам и некапитальным объектам размещения Ростислава Вылегжанина, турпоходы на болото существовали всегда, просто сейчас это вошло в моду и обзавелось «инговым» окончанием.
Но туристам обязательно нужно помнить о том, что путешествия на болота сопряжены с потенциально высоким риском. И тщательно подходить к выбору гида, пишут «Новые Известия».