Водитель 10 лет ездил с поддельными правами по Новосибирску

Posted 30 октября, 06:45
Published 30 октября, 06:45
Modified 30 октября, 06:47
Updated 30 октября, 06:47
В центре города экипаж ДПС остановил автомобиль Lexus GX 460. Им управлял 49-летний мужчина. У него попросили необходимые документы на машину, включая водительские права. С ними то и возникла проблема. Оказывается, они были фальшивыми.
Предполагается, что он купил их в 2014 году в Москве. В том же году его лишили права вождения. Десять лет он катался по улицу, нарушая закон. Однако летом факт вскрылся.
Теперь за хранение и использование поддельного документа ему грозит ответственность. Дальнейшую судьбу новосибирца определит суд. Тем временем в ГАИ пытаются решить проблему с водителями-нарушителями, катающихся по тротуару из-за пробки.