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Posted 30 октября, 06:45

Published 30 октября, 06:45

Modified 30 октября, 06:47

Updated 30 октября, 06:47

Права оказались поддельными

Водитель 10 лет ездил с поддельными правами по Новосибирску

30 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI. Права оказались поддельными
В Новосибирске разоблачили водителя, который ездил с фальшивыми правами в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.

В центре города экипаж ДПС остановил автомобиль Lexus GX 460. Им управлял 49-летний мужчина. У него попросили необходимые документы на машину, включая водительские права. С ними то и возникла проблема. Оказывается, они были фальшивыми.

Предполагается, что он купил их в 2014 году в Москве. В том же году его лишили права вождения. Десять лет он катался по улицу, нарушая закон. Однако летом факт вскрылся.

Теперь за хранение и использование поддельного документа ему грозит ответственность. Дальнейшую судьбу новосибирца определит суд. Тем временем в ГАИ пытаются решить проблему с водителями-нарушителями, катающихся по тротуару из-за пробки.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Уголовное дело#Водительские права
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